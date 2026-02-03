Chụp X-quang 6 phút mới được BHYT chi trả: Giá thực tế ra sao?

Giá chụp X-quang, siêu âm đã có khung cụ thể, nhưng quy định về thời gian chụp đang khiến nhiều ca bệnh đơn giản gặp khó khi thanh toán BHYT.

Theo Quyết định 2775/QĐ-BYT của Bộ Y tế, mỗi lần chụp X-quang phải kéo dài tối thiểu 6 phút, còn một ca siêu âm tim cần đủ 30 phút mới được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Nếu không đáp ứng mốc thời gian này, cơ sở y tế có thể không được chi trả chi phí khám, chữa bệnh.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng quy định trên đã bộc lộ bất cập. Thực tế cho thấy, nhờ sự phát triển của công nghệ chẩn đoán hình ảnh và trình độ ngày càng cao của đội ngũ y tế, nhiều ca chụp chiếu hiện nay chỉ mất thời gian rất ngắn nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ giá trị chuyên môn.

Giá chụp X-quang, siêu âm theo quy định hiện hành

Theo Thông tư 13/2023/TT-BYT do Bộ Y tế ban hành ngày 29/6/2023, có hiệu lực từ 15/8/2023, giá các dịch vụ chẩn đoán hình ảnh như chụp X-quang và siêu âm được quy định theo khung, tùy loại kỹ thuật và phương thức thực hiện.

Với chụp X-quang thường, mức giá dao động từ khoảng 50.000 đến 92.000 đồng cho mỗi vị trí, tùy kích thước phim và số tư thế chụp. Riêng chụp X-quang răng cận chóp có giá thấp hơn, khoảng 13.000-36.000 đồng. Một số kỹ thuật khác như chụp sọ mặt chỉnh nha, mammography hoặc chụp tiêu hóa - tiết niệu có sử dụng thuốc cản quang, mức giá cao hơn, từ khoảng 60.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng, tùy loại.

Đối với chụp X-quang số hóa, chi phí cao hơn do sử dụng công nghệ hiện đại, hình ảnh rõ nét và thuận tiện lưu trữ. Mức giá chụp 1-3 phim số hóa dao động từ khoảng 65.000 đồng đến hơn 220.000 đồng cho mỗi vị trí. Các kỹ thuật số hóa có dùng thuốc cản quang, như chụp tiêu hóa, tiết niệu hay tử cung - vòi trứng, thường có giá từ vài trăm nghìn đến trên 1 triệu đồng, tùy mức độ phức tạp.

Theo Quyết định 2775/QĐ-BYT của Bộ Y tế, mỗi lần chụp X-quang phải kéo dài tối thiểu 6 phút, còn một ca siêu âm tim cần đủ 30 phút mới được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán. Ảnh: Việt Linh.

Về dịch vụ siêu âm, giá siêu âm thông thường là 49.300 đồng. Siêu âm kết hợp đo trục nhãn cầu có giá 81.300 đồng, còn siêu âm đầu dò qua đường âm đạo hoặc trực tràng là 186.000 đồng. Các kỹ thuật chuyên sâu có mức giá cao hơn, trong đó siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu là 233.000 đồng; siêu âm Doppler màu tim có cản âm là 268.000 đồng; siêu âm tim gắng sức là 598.000 đồng.

Riêng siêu âm Doppler màu tim 4D (3D thời gian thực) có giá 468.000 đồng và chỉ áp dụng trong trường hợp phục vụ phẫu thuật hoặc can thiệp tim mạch. Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu qua thực quản có giá 816.000 đồng. Đối với kỹ thuật siêu âm trong lòng mạch hoặc đo dự trữ lưu lượng động mạch vành (FFR), mức giá là 2.023.000 đồng, chưa bao gồm chi phí đầu dò, bộ đo FFR và các dụng cụ can thiệp.

Bộ Y tế nói gì về vướng mắc thời gian chụp chiếu, thanh toán BHYT?

Tại hội nghị triển khai công tác khám, chữa bệnh tổ chức ngày 2/2 tại TP.HCM, lãnh đạo Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết Bộ sẽ sớm tháo gỡ các vướng mắc liên quan thanh toán BHYT đối với những ca chụp X-quang thực hiện dưới 6 phút, nhằm bảo đảm quyền lợi người bệnh và phù hợp chi phí thực tế của cơ sở y tế.

Theo phản ánh của một số bệnh viện, quy định yêu cầu một ca chụp X-quang phải đủ 6 phút mới được thanh toán bảo hiểm y tế là một quy định bất cập và không phù hợp với thực tiễn chuyên môn.

Các bệnh viện cho rằng việc áp dụng thời gian 6 phút như một tiêu chí cứng trong giám định là không hợp lý. Một ca chụp X-quang không chỉ bao gồm thời gian máy hoạt động mà còn bao gồm toàn bộ quy trình chuyên môn: tiếp nhận bệnh nhân, hướng dẫn bệnh nhân thay trang phục, chuẩn bị tư thế chụp, thực hiện chụp, bệnh nhân rời khỏi phòng chụp, bác sĩ đọc kết quả và trả kết quả. Do đó, không thể chỉ dựa vào thời gian thao tác trên máy để làm căn cứ thanh toán.

Các bệnh viện cho rằng việc áp dụng thời gian 6 phút như một tiêu chí cứng trong giám định là không hợp lý. Ảnh: Việt Linh.

Trả lời vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Khoa, Cục phó Cục Quản lý Khám chữa bệnh, cho biết trước các phản ánh từ cơ sở, Bộ đã tổ chức nhiều cuộc họp trực tuyến toàn quốc để trao đổi, đồng thời phối hợp với Hội Điện quang và các đơn vị chuyên môn tiến hành khảo sát thực tế trên phạm vi toàn quốc.

Trên cơ sở kết quả khảo sát, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo điều chỉnh, trong đó xác định mốc 6 phút chỉ là thời gian trung bình, đồng thời nới rộng giới hạn thấp và cao để phù hợp với thực tế triển khai tại các bệnh viện. Bộ Y tế cũng đã dự thảo văn bản chính thức gửi Bộ Tài chính và Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đề nghị rà soát lại quy tắc giám định.

Quan điểm của Bộ là không thể áp dụng một cách cứng nhắc tiêu chí thời gian đối với kỹ thuật chụp X-quang. Bởi có những trường hợp đơn giản chỉ mất 1-2 phút, nhưng cũng có những ca phức tạp cần 15-20 phút, tùy thuộc vào trình độ cán bộ y tế, tay nghề, điều kiện trang thiết bị và tình trạng người bệnh.

Theo đại diện Bộ Y tế, thời gian thực hiện kỹ thuật chỉ nên được sử dụng làm căn cứ xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật và giá dịch vụ trong tương lai, không phải là điều kiện bắt buộc để thanh toán bảo hiểm y tế cho từng ca bệnh.

Việc giám định cần tập trung vào tính đúng đắn của chỉ định, tránh lạm dụng và lãng phí, thay vì áp dụng các tiêu chí máy móc không phản ánh đúng bản chất chuyên môn. Bộ Y tế đang xin ý kiến các đơn vị liên quan để trình lãnh đạo Bộ có ý kiến chính thức với Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm điều chỉnh quy định giám định, bảo đảm phù hợp với thực tiễn khám, chữa bệnh và quyền lợi chính đáng của các cơ sở y tế cũng như người bệnh.