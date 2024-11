Chuột chết xuất hiện ở Old Trafford

Trước trận, "Quỷ đỏ" đối mặt với làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ sau khi thông báo tăng giá vé, với mức tối thiểu là 66 bảng cho hội viên, bất kể độ tuổi. Sau khi trận đấu kết thúc, người dùng mạng xã hội Connor Lomas đăng tải bức ảnh chụp dưới ghế ngồi, cho thấy nền đất ướt sũng và xuất hiện một con chuột chết.

Lomas hài hước bình luận: "Manchester United sẽ để bất cứ ai vào Old Trafford với giá 66 bảng, kể cả những con vật chết" Bài đăng của anh nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên X, đạt hơn 300,000 lượt xem trên nền tảng mạng xã hội này.

Đại diện của Manchester United xác nhận bức ảnh này và nhấn mạnh rằng câu lạc bộ luôn thực hiện kiểm tra và kiểm soát côn trùng định kỳ, đồng thời có nhiều biện pháp phòng ngừa.

Tuy nhiên, do sân vận động nằm gần một tuyến đường sắt và kênh đào, cộng thêm thời tiết lạnh, nên có thể thu hút các loài động vật vào trong. Đáng chú ý, ở trận đấu này, một con chuột cũng được phát hiện thoải mái chạy trên sân.

Kể từ khi Sir Jim Ratcliffe tiếp quản mảng thể thao của MU, đã có nhiều cuộc thảo luận về tương lai sân Old Trafford. Câu lạc bộ thành Manchester hiện cân nhắc liệu có nên nâng cấp sân vận động hay xây dựng một sân mới hoàn toàn.

Một cuộc khảo sát mới đây được thực hiện với 50,000 fan, trong đó 52% ủng hộ xây dựng sân mới, trong khi 31% muốn cải tạo Old Trafford, và chỉ 17% không có ý kiến. Quyết định cuối cùng về dự án, có thể tốn đến 2 tỷ bảng, dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu năm 2025.

Mùa giải vừa qua, MU để lại hình ảnh đáng xấu hổ trong thất bại trước Arsenal. Phần mái của Old Trafford bị dột nặng. Mưa to khiến phần khán đài và khu hậu trường bị ngập. Một lỗ hổng lớn trên mái che khiến nước trút thẳng xuống phần sân ở cột cờ góc.

