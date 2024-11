Rashford gây bức xúc

Rashford ngồi dự bị và được đưa vào sân ở phút 60, thay cho Mason Mount. Tuy nhiên, đoạn video ghi lại tình huống thay người của Rashford bất ngờ gây bão trên mạng xã hội. Nhiều CĐV phát hiện hành động thiếu sự tôn trọng đến từ chân sút người Anh.

Khi chuẩn bị thay người, tiền đạo 27 tuổi mang găng tay ra sân, nhưng HLV Ruben Amorim không cho phép. Ngay lập tức, Rashford ném đôi găng tay xuống đất thay vì đưa cho thành viên ban huấn luyện. Vị này phải cúi xuống hai lần để nhặt găng tay của Rashford. Hầu hết CĐV MU bức xúc khi chứng kiến hành động này.

"Khổ thân người nhặt găng tay khi đứng chỉ cách một cánh tay", "Anh ta nghĩ mình là ai?", "Nhiều cầu thủ làm những chuyện như vậy thật xấu hổ", "Rashford thiếu tôn trọng, quá tự cao và vô cảm", "Rashford nên hành xử lịch sự hơn",... là phản ứng chung của người hâm mộ.

Rashford có một khởi đầu ấn tượng dưới thời tân HLV Amorim, ghi bàn mở tỷ số chỉ sau 2 phút trong trận hòa Ipswich 1-1 tại Premier League hôm 24/11. Tuy nhiên, anh dần mất hút trong suốt quãng thời gian còn lại trên sân Portman Road.

Rashford ghi được 30 bàn trong mùa giải đầu tiên của Erik ten Hag tại MU (2022/23), nhưng con số này giảm xuống chỉ còn 8 bàn trong mùa giải trước. Hiện tại, anh mới chỉ có 4 bàn từ đầu mùa 2024/25.

Trở lại với MU, Rạng sáng 29/11, Rasmus Hojlund ghi 2 bàn giúp "Quỷ đỏ" đánh bại Bodo 3-2 ở vòng phân hạng Europa League. Đội chủ sân Old Trafford thắng trận thứ 2 liên tiếp tại Europa League, đồng thời là trận thắng đầu tiên dưới thời HLV Amorim.

