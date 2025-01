Manchester United có thể đảo ngược đà sa sút

Trong bối cảnh CLB chìm trong khó khăn, ông kêu gọi các cầu thủ giàu kinh nghiệm đứng lên để dẫn dắt đội, đồng thời công bố việc gia hạn hợp đồng với Harry Maguire - một động thái thể hiện niềm tin nhưng cũng đặt ra yêu cầu cải thiện từ trung vệ này.

Được kỳ vọng mang phong cách lãnh đạo mới đến Old Trafford, Amorim nhanh chóng nhận ra rằng đội hình hiện tại thiếu vắng những cá nhân có khả năng làm chủ trận đấu. "Nhìn vào đội bóng, bạn sẽ thấy chúng tôi đang đói khát những người lãnh đạo trên sân cỏ", ông chia sẻ.

Thực trạng này không chỉ nằm ở lời nhận xét mà còn được minh chứng qua màn trình diễn thất thường của đội bóng. Manchester United thường lúng túng khi bị dẫn trước, dễ dàng để lọt lưới liên tiếp - như hai bàn trong ba phút trước Bournemouth, bảy phút trước Nottingham Forest, và chín phút trước Tottenham. Đội bóng thiếu khả năng kiểm soát trận đấu, một phần do sự hỗn loạn trong chiến thuật của Erik ten Hag trước đây và hiện tại là việc thích nghi với hệ thống mới của Amorim.

Trên lý thuyết, Manchester United không thiếu những cầu thủ giàu kinh nghiệm có thể đảm nhận vai trò lãnh đạo. Nhưng thực tế lại phơi bày một bức tranh khác.

Trong trận thua Newcastle 0-2, đội trưởng hiện tại Bruno Fernandes bị treo giò do nhận thẻ đỏ thứ ba trong mùa giải. Người thay anh đeo băng đội trưởng là Lisandro Martinez, nhưng trung vệ này mắc lỗi trực tiếp trong cả hai bàn thua. Trong khi đó, Harry Maguire - dù vừa được gia hạn hợp đồng - không được trao cơ hội lãnh đạo đội bóng.

Bên cạnh họ là Matthijs de Ligt, người từng đeo băng đội trưởng Ajax khi mới là một thiếu niên. Nhưng trong trận đấu này, anh cũng không thể hiện được vai trò thủ lĩnh.

Ở hàng tiền vệ, Christian Eriksen - người sở hữu kỷ lục 140 lần khoác áo đội tuyển Đan Mạch - và Casemiro - chủ nhân năm danh hiệu Champions League - đều bị tuyến giữa của Newcastle áp đảo.

Casemiro, người được mang về với mức giá 60 triệu bảng ở tuổi 30, từng là biểu tượng cho sự chắc chắn và kinh nghiệm. Mùa giải đầu tiên, anh là nguồn cảm hứng giúp CLB cải thiện phong độ. Nhưng giờ đây, ngôi sa người Brazil không còn là sự lựa chọn chắc chắn trong đội hình xuất phát, và phong độ sa sút của anh đang phản ánh tình trạng chung của đội bóng.

HLV Ten Hag từng nhắc đến sáu cái tên mà ông coi là thủ lĩnh trong đội: Bruno Fernandes, Harry Maguire, Lisandro Martinez, Casemiro, cùng hai cựu cầu thủ Raphael Varane và David de Gea. Nhưng chưa đầy hai năm sau, tình hình đã thay đổi: Varane và De Gea rời đội, trong khi những người còn lại không đáp ứng được kỳ vọng.

Không chỉ thiếu những thủ lĩnh, Manchester United còn đang đặt rất nhiều kỳ vọng vào các tài năng trẻ như Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho, Amad Diallo, Kobbie Mainoo và Leny Yoro. Tuy nhiên, sức ép từ việc thi đấu cho một CLB lớn như Manchester United trong thời điểm khủng hoảng lại khiến những cầu thủ này càng cần sự hỗ trợ từ các đàn anh.

Amorim thẳng thắn thừa nhận: "Nếu bạn muốn trở thành một đội bóng hàng đầu, bạn cần những người lãnh đạo. Chúng tôi có những cá nhân như vậy trong phòng thay đồ, nhưng họ cần bước lên. Khoảng cách giữa vị trí hiện tại của đội bóng và áp lực từ việc là Manchester United là rất lớn. Những cầu thủ giàu kinh nghiệm phải giúp đỡ các đồng đội trẻ vượt qua giai đoạn khó khăn này".

Những cựu đội trưởng như Roy Keane, Rio Ferdinand và Gary Neville từng là biểu tượng của sức mạnh, sự quyết đoán và khả năng lãnh đạo tại Manchester United. Nhưng thế hệ cầu thủ hiện tại không còn thể hiện được những phẩm chất tương tự, điều mà chính Amorim cũng phải đồng tình.

Mancheste United sở hữu những cá nhân giàu kinh nghiệm và tài năng, những người từng giành danh hiệu lớn ở Old Trafford hoặc tại các CLB khác. Nhưng theo Amorim, điều đội bóng cần lúc này không chỉ là những cái tên sáng giá, mà là những thủ lĩnh sẵn sàng đưa đội vượt qua thử thách.

Manchester United đang đứng trước một giai đoạn đầy thử thách. Amorim, dù mới chỉ vài tuần tại vị, xác định vấn đề cốt lõi: sự thiếu hụt những người lãnh đạo thực sự trên sân cỏ.

Nếu Manchester United muốn đảo ngược tình thế và tìm lại ánh hào quang ngày xưa, các cầu thủ giàu kinh nghiệm cần chứng tỏ vai trò thủ lĩnh của mình, không chỉ qua màn trình diễn cá nhân mà còn bằng khả năng truyền cảm hứng và dẫn dắt đội bóng.

Trong giai đoạn khó khăn này, Amorim không chỉ đối mặt với nhiệm vụ vực dậy đội bóng mà còn phải xây dựng lại tinh thần đoàn kết và trách nhiệm trong phòng thay đồ. Liệu ông có thành công? Thời gian sẽ trả lời.

