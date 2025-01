Amorim yêu cầu MU chiêu mộ tiền đạo ghi nhiều bàn nhất năm 2024

Theo truyền thông Anh, Amorim lo lắng hàng công kém hiệu quả có thể khiến "Quỷ đỏ" khó thoát khỏi khủng hoảng. Do đó, ông muốn ban lãnh đạo đội bóng sẵn sàng chi đậm trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa, thay vì đợi đến mùa hè.

Gyokeres còn hợp đồng với Sporting Lisbon đến năm 2028, kèm điều khoản giải phóng trị giá 80 triệu bảng. Tuy nhiên, Sporting có thể lắng nghe lời đề nghị khoảng 62-70 triệu bảng vào cuối mùa . Nhưng nếu MU muốn sở hữu anh ngay trong tháng này, mức giá tối thiểu có thể là 80 triệu bảng.

Amorim được cho là sẵn sàng thực hiện một cuộc cách mạng trên hàng công, bao gồm việc để cả Marcus Rashford và Joshua Zirkzee ra đi, nhằm dọn đường cho sự xuất hiện của Gyokeres. Đây là cầu thủ ông rất khao khát sở hữu.

Ngôi sao người Thụy Điển có một mùa giải ấn tượng, ghi tới 26 bàn sau 24 trận, bao gồm cú hat-trick đỉnh cao trong chiến thắng 4-1 của Sporting trước Manchester City tại Champions League hai tháng trước. Anh khép lại năm 2024 với tư cách cầu thủ ghi nhiều bàn nhất thế giới với 62 bàn sau 63 trận.

Ngoài ra, Amorim cũng cân nhắc việc nâng cấp hàng thủ, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ trái. Man Utd được liên hệ với Alvaro Fernandez của Benfica, nhưng điều khoản mua lại trị giá 25 triệu bảng của cầu thủ này chỉ có hiệu lực từ mùa hè tới.

MU hiện đứng thứ 14 trên BXH Premier League. Đội bóng đang hướng đến việc tái cấu trúc toàn bộ đội hình nhằm cứu vãn mùa giải đầy biến động.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.