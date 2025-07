Chương trình nghệ thuật 'Giữ trọn lời thề - Bản hùng ca từ cội nguồn'

Chương trình "Giữ trọn lời thề - Bản hùng ca từ cội nguồn" được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ, thể hiện lòng tri ân và giữ vững truyền thống vẻ vang của lực lượng công an.

Kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2025), hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025), tối 20/7, tại Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương, xã Minh Thanh (Tuyên Quang), Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “Giữ trọn lời thề - Bản hùng ca từ cội nguồn".

Tiết mục nghệ thuật tại Chương trình. Ảnh: TTXVN phát.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang..., cùng đông đảo nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Phát biểu tại chương trình, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước và nhân dân ta; trong đó có lực lượng Công an nhân dân, đời đời ghi nhớ công lao to lớn của các anh hùng, liệt sỹ, các thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tính mạng, một phần xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu. Ảnh: TTXVN phát.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, trong chuỗi các hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, Chương trình giao lưu nghệ thuật "Giữ trọn lời thề - Bản hùng ca từ nguồn cội" cũng là lời hứa của toàn bộ lực lượng Công an nhân dân, trước anh linh các anh hùng, liệt sỹ, các bậc tiền bối, sẽ không ngừng phát huy truyền thống vẻ vang, giữ vững an ninh, trật tự trong mọi tình huống, đảm bảo môi trường hòa bình, ổn định, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai với các cường quốc năm châu...

Chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương: Chương Một "Con đường cách mệnh", chương Hai "Niềm tin chiến thắng" và chương Ba "Giữ trọn lời thề".

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang trao hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình ông Nguyễn Văn Luận, xã Minh Thanh, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: TTXVN phát.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Công an trao quà tặng 30 gia đình chính sách.

Trước đó cùng ngày, Đoàn đại biểu Bộ Công an do Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nhớn, tại phường An Tường (Tuyên Quang); tổ chức Lễ khánh thành nhà trong Chương trình "Xóa nhà tạm, nhà dột nát" cho gia đình ông Nguyễn Văn Luận, xã Minh Thanh; thăm hỏi, động viên, tặng quà thương binh Nguyễn Quang Tường, xã Minh Thanh (Tuyên Quang).