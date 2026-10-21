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Thánh kinh cà phê

Cuốn sách hướng dẫn chúng ta cách lựa chọn những hạt cà phê chất lượng, một số kỹ thuật pha chế, các cách kết hợp cà phê với các loại thực phẩm được chọn lựa kỹ lưỡng, cũng như hàng loạt các công thức hấp dẫn. Ngoài ra, những hiểu lầm thường gặp nhất đối với cà phê cũng sẽ được tiết lộ cùng với cách tránh một số ít mối họa tiềm ẩn trong cà phê.

Sách hay Ebook

Chúng ta tỉnh táo không chỉ nhờ caffeine

  • Thứ tư, 21/10/2026 09:38 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Nếu tách caffeine, cà phê vẫn giúp chúng ta cảm thấy tỉnh táo. Vì trong cà phê, có một hợp chất có tác dụng tương tự caffeine, đó chính là CGA (Axit chlorogenic).

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Cà phê đã tách caffeine, nhưng có hàm lượng CGA cao vẫn giúp chúng ta thấy tỉnh táo. Ảnh minh họa: S.A.

- Trước khi uống cà phê giàu CGA (Axit chlorogenic)

Các bài kiểm tra POMS tiến hành vào buổi sáng, sau khoảng thời gian để bụng trống qua đêm, đã đo được những tiến triển vượt trội về tâm trạng tổng thể. Các đối tượng nghiên cứu không hề tiêu thụ caffeine trong vòng hai mươi bốn giờ, kể từ bữa cà phê sáng hôm trước.

Điều đó cho thấy tác dụng của cà phê chứa hàm lượng CGA cao thường kéo dài thường xuyên và liên tục, giúp cải thiện tâm trạng ngay cả khi không có caffeine. Rất nhiều trong số những người ăn kiêng được đề cập trong quyển sách này kể lại rằng, họ cảm nhận được tâm trạng tốt lên trông thấy, và bản thân tôi hẳn nhiên cũng thể nghiệm điều tương tự.

Tôi chưa từng thấy mình tràn đầy sức sống hay lạc quan cho bằng lúc thưởng thức các loại cà phê giàu phenol như vậy hàng ngày. Rốt cuộc, đây chẳng phải minh chứng cho mối tương quan đó hay sao?

- 30 phút sau khi uống cà phê giàu CGA:

Chúng tôi muốn tìm hiểu xem cà phê giàu phenol có khả năng cải thiện tâm trạng nhanh đến mức nào trong thời gian ngắn. Chỉ ba mươi phút sau khi các đối tượng uống cà phê, công cụ POMS đã hiển thị điểm số sinh lực tăng lên đáng kể. Kết quả này được đúc kết từ những chuyển biến tích cực trong các chỉ số như “sôi nổi, năng động, giàu năng lượng, tràn đầy sức sống và hăng hái”.

Không có sự gia tăng đáng chú ý nào đối với các cảm xúc tiêu cực, chẳng hạn “căng thẳng, giận dữ, bất an hay bứt rứt,” diễn ra. Tôi thường cảm thấy cáu kỉnh và lo lắng khi uống cà phê chứa hàm lượng phenol thấp, nhưng chẳng hề trải qua trạng thái nào trong số đó sau khi uống cà phê giàu phenol, giờ đây đã là loại thức uống ưa thích mỗi bữa sáng.

Đồng thời, các tác giả nghiên cứu khác cũng nhận thấy rằng, ngay cả khi không chứa caffeine, cà phê giàu CGA hoàn toàn có thể cải thiện tâm trạng và hiệu quả nhận thức. Quả là một tin tốt lành nếu bạn nhạy cảm với caffeine: Một tách cà phê tách caffeine với hàm lượng CGA dồi dào cũng “hoạt động” tốt không kém trong việc lên dây cót cho tinh thần của bạn.

Hãy tìm kiếm các loại decaf được chế biến theo quy trình khử caffeine Descamex [1] hay Swiss Water [2], trong đó nước được sử dụng, thay vì các hóa chất khác, để loại bỏ caffeine. Một vài tiến trình tách caffeine có thể rửa trôi CGA, nhưng số khác lại để lại một “lực lượng hùng hậu”. Điều đó lý giải tầm quan trọng của việc nhận biết hàm lượng CGA trong cà phê.

[1] Quy trình khử caffeine 100% tự nhiên bằng nước nhờ vào đầu tư phát triển công nghệ.

[2] Phương pháp khử caffeine cho hạt cà phê chưa rang, không sử dụng dung môi.

Bob Arnot/ Huy Hoàng & NXB Dân trí

Caffeine CGA Tỉnh táo Axit chlorogenic Phenol Bất an

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