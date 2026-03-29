Chung Gia Hân chơi pickleball khi du lịch Đà Nẵng

Trên fanpage có hơn 1 triệu theo dõi, Chung Gia Hân khoe ảnh chơi pickleball trong thời gian du lịch tại Việt Nam. Cô đăng ảnh trên sân bóng kèm chú thích: “Pickleball in Vietnam. Where to next?”. Trong hình ảnh, nữ diễn viên mặc váy màu pastel. Ngôi sao TVB còn đăng kèm clip ghi lại khoảnh khắc chơi bóng vui nhộn, thoải mái với người thân.

Những ngày qua, Chung Gia Hân có nhiều hoạt động thú vị tại Đà Nẵng . Cô tắm nắng, chơi golf hoặc đi xe địa hình… Trên trang mạng xã hội, nữ diễn viên đăng tải nhiều hình ảnh khác nhau trong suốt chuyến du lịch Đà Nẵng. Đây không phải lần đầu tiên cô tới Việt Nam. Đầu 2024, cô từng đưa cả gia đình tới Phú Quốc nghỉ dưỡng.

Nữ diễn viên tận hưởng khoảnh khắc nghỉ ngơi tại Đà Nẵng. Chung Gia Hân sinh năm 1984 và được biết đến rộng rãi sau khi đăng quang Hoa hậu Hoa kiều 2004. Từ đó, cô trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của TVB trong giai đoạn thập niên 2000.

Nữ diễn viên ghi dấu qua hàng loạt phim ăn khách như Gia đình vui vẻ hiện đại, Bằng chứng thép, Sóng gió gia tộc, Sức mạnh tình thân, Bồ Tùng Linh, Công chúa giá đáo... Cô từng được xem là một trong những “hoa đán” nổi bật nhất màn ảnh nhỏ Hong Kong .

Cách đây vài tháng, Chung Gia Hân bất ngờ vướng tin đồn ly hôn khi trên Weibo lan truyền bài viết cho biết cô kiện chồng tại Canada. Theo nội dung lan truyền, nữ diễn viên công khai hợp đồng tiền hôn nhân vào 28/10/2025 thông qua livestream trên Instagram, đồng thời cáo buộc hợp đồng có những điều khoản bất lợi liên quan đến quyền kiểm soát thu nhập sau kết hôn.

Hình ảnh Chung Gia Hân dạo chơi trên bãi biển Đà Nẵng. Trở lại tin đồn nữ diễn viên ly hôn, nguồn tin còn cho rằng cô đã chính thức nộp đơn kiện chồng là Jeremy trong tháng 11/2025 và vụ việc được tòa án Canada xem xét. Tuy nhiên, theo AM730, độ xác thực của toàn bộ thông tin nói trên bị đánh giá rất thấp.

Đã có nhiều sách, tác phẩm viết về tình yêu - câu chuyện của trái tim ấm nóng, thứ tình cảm thường được cho là phức tạp. Dưới “cái đầu lạnh” của những lý thuyết triết học, góc nhìn tâm lý học, tình yêu hiện lên sáng rõ nhưng cũng không thiếu cảm xúc.

Nghệ thuật yêu của nhà phân tâm học Erich Fromm xuất bản năm 1957. Đến nay, cuốn sách được dịch ra 34 thứ tiếng với hàng triệu bản in. Nó vừa là công trình nghiên cứu lý thuyết, vừa là cuốn sách tâm tình, gợi mở bạn đọc hiểu về bản chất của yêu.