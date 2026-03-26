Chubb Life Việt Nam nâng chuẩn hiện diện toàn quốc

Sau 21 năm hiện diện tại Việt Nam, Chubb Life Việt Nam triển khai chuyển đổi toàn diện hệ thống văn phòng kinh doanh và trung tâm phục vụ khách hàng trên toàn quốc.

Động thái này được Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) đưa ra trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ đang chuyển dịch theo hướng lấy chất lượng dịch vụ làm yếu tố khác biệt then chốt, thay vì chỉ dựa vào đặc tính sản phẩm. Với doanh nghiệp, đây là bước chuyển chiến lược nhằm xây dựng một hành trình dịch vụ liền mạch, chuyên nghiệp và lấy khách hàng làm trọng tâm.

Các văn phòng và trung tâm dịch vụ mới được thiết kế theo hướng thân thiện và thuận tiện, khuyến khích sự trao đổi cởi mở giữa khách hàng và đội ngũ tư vấn. Trên nền tảng đó, các giải pháp bảo hiểm được xây dựng theo hướng cá nhân hóa và dài hạn, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt.

Các văn phòng đầu tiên đã được khai trương lần lượt tại Quảng Ngãi, TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Quảng Trị và Vĩnh Long, đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược chuẩn hóa trên quy mô toàn quốc. Việc lựa chọn những địa phương có nhịp độ phát triển kinh tế - xã hội năng động thể hiện cam kết của Chubb Life Việt Nam trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về hoạch định tài chính chủ động của cá nhân và gia đình.

Song song với việc nâng chuẩn hệ thống văn phòng, Chubb Life Việt Nam cũng tập trung củng cố năng lực đội ngũ tư vấn, bởi niềm tin trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ được xây dựng dựa trên sự nhất quán về kiến thức, quy trình và đạo đức nghề nghiệp.

Môi trường văn phòng được nâng tầm cùng hệ thống vận hành đồng bộ giúp đội ngũ kinh doanh dễ dàng tư vấn danh mục giải pháp bảo vệ toàn diện trong một trải nghiệm dịch vụ - từ bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, tài sản cho đến an toàn tài chính. Nhờ vậy, đội ngũ tư vấn viên có thể thấu hiểu sâu hơn nhu cầu của từng người, đưa ra các giải pháp cá nhân hóa, phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống và mục tiêu tài chính dài hạn của khách hàng.

Ông Sang Hui Lee - Tổng giám đốc Chubb Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand nhấn mạnh: "Việc hiện đại hóa hệ thống văn phòng tại Việt Nam không đơn thuần là nâng cấp hạ tầng, mà còn hướng đến kiến tạo trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng tại mọi điểm chạm. Chúng tôi tin rằng một nền tảng vận hành vững chắc cùng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp chính là yếu tố cốt lõi để mang đến dịch vụ dễ tiếp cận, minh bạch và thực sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khi môi trường làm việc được chuẩn hóa theo những tiêu chuẩn cao nhất, đội ngũ sẽ được trao quyền để phục vụ khách hàng hiệu quả hơn, thể hiện cam kết đồng hành dài hạn trong hành trình đảm bảo an toàn tài chính cho khách hàng. Đó cũng chính là cách Chubb Life kiến tạo niềm tin và xây dựng giá trị bền vững cho các cá nhân và gia đình trên khắp Việt Nam".

Với kế hoạch nâng cấp 46 văn phòng trên toàn quốc, Chubb Life Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện và mở rộng quá trình chuyển đổi hệ thống kinh doanh. Sáng kiến này tạo nền tảng vững chắc để Chubb Life Việt Nam hướng tới tầm nhìn trở thành đối tác bảo hiểm được tin cậy hàng đầu, nơi mỗi tương tác với khách hàng đều được thiết kế với sự chuyên nghiệp, minh bạch và cam kết đồng hành dài hạn.