Chuẩn bị gì khi lên cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ

Theo thống kê của Cục Đường Bộ Việt Nam thì tiến độ triển khai trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường bộ cao tốc là khá chậm, chưa đáp ứng yêu cầu của hợp đồng lẫn chỉ đạo của Chính phủ.

Cụ thể, 8 trạm đang chậm do vướng giải phóng mặt bằng, nhiều trạm dù đã được giao đất nhưng nhà đầu tư triển khai chậm hoặc chưa tìm được nhà thầu. Tình trạng này không chỉ làm giảm hiệu quả vận hành mà còn khiến người tham gia giao thông gặp không ít khó khăn.

Ảnh: VGP

Dịp nghỉ hè vừa qua, chị Đặng Minh Trúc (ngụ phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) đưa gia đình 3 thế hệ đi nghỉ mát ở Nha Trang bằng xe ô tô cá nhân. So với trước thì việc di chuyển từ xứ sở Sen hồng đến thành phố biển đã nhanh hơn khá nhiều vì đa số đi trên cao tốc, tuy nhiên việc chồng chị phải loay hoay khá lâu để tìm chỗ dừng hay cả nhà phải chờ đợi rất lâu để chờ đến lượt vào khu vực vệ sinh trên cao tốc Phan Thiết – Vĩnh Hảo đã phần nào khiến chuyến đi chưa thực sự trọn vẹn: "Dù thi thoảng mới đi xa nhưng với tôi việc chạy suốt 1 quãng đường cao tốc dài vài trăm cây số nhưng không có trạm dừng hoặc trạm dừng tạm bợ là hết sức bất tiện, nhất là với các gia đình có con nhỏ hay người già. Đó là chưa kể vào các dịp cao điểm lễ Tết, trạm dừng chính thức còn phải xếp hàng cả buổi mới vào được thì trạm dừng tạm còn đông tới cỡ nào. Có cao tốc thì đi lại nhanh hơn thiệt nhưng nghĩ tới cảnh không có chỗ nghỉ chân hay chỗ nghỉ tạm bợ thì cũng oải thiệt".

Thống kê của Cục Đường Bộ Việt Nam cho biết nhiều trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc Nam phía Đông đang chậm tiến độ, khó đảm bảo tiến độ hoàn thành vào cuối năm nay như chỉ đạo của Chính Phủ. Bên cạnh đó, một số tuyến cao tốc dù vừa đưa vào thông xe dịp 19/8 vừa qua song cũng chưa có trạm dừng nghỉ đồng bộ.

Dù có nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến tình trạng chậm tiến độ, song việc thiếu trạm dừng nghỉ đúng tiêu chuẩn trên các tuyến đường bộ cao tốc đã gây ảnh hưởng đến hiệu quả khai thác tuyến cũng như tạo áp lực không nhỏ đối với các lái xe, hành khách ngồi trên xe khi di chuyển trên các tuyến cao tốc này. Nhiều lái xe cho biết việc phải di chuyển đoạn đường dài mà không có nơi nghỉ ngơi hoặc phải xếp hàng chờ đợi quá lâu khi mưa to hay nắng gắt cũng ảnh hưởng lớn sức khoẻ lẫn tinh thần của người lái.

Từ góc độ quản lý vận hành, ông Lê Bá Tiến Cường - tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây cho biết dù các trạm dừng nghỉ trên một số tuyến đường cao tốc đang được khẩn trương xây dựng để đưa vào vận hành khai thác, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của người tham gia giao thông lẫn đơn vị vận hành các tuyến cao tốc, điều này cũng đã gây ra những ảnh hưởng không nhỏ:

"Đối với người tham gia giao thông sẽ thiếu đi các điểm nghỉ ngơi an toàn, dễ phát sinh ra các trường hợp dừng đỗ sai quy định, thiếu các dịch vụ cơ bản như: xăng dầu, vệ sinh, ăn uống, cứu hộ... Đối với các đơn vị vận hành tuyến tăng áp lực cho lực lượng tuần tra khi phải thường xuyên nhắc nhở xử lý các trường hợp dừng đỗ sai quy định, khó khăn trong công tác kiểm soát và xử lý các vị phạm trên tuyến và mất đi cơ hội khai thác dịch vụ phụ trợ. Ngoài ra, còn có các tác động gián tiếp như giảm sức hút của cao tốc khi một số phương tiện sẽ lựa chọn các cung đường phù hợp hơn".

Liên quan đến nội dung này, ông Lê Bá Tiến Cường tổ trưởng tổ tuần tra xử lý sự cố đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây có 1 số khuyến cáo dành cho tài xế như sau: "Đối với việc ra vào trạm dừng nghỉ: cần Chú ý quan sát hệ thống biển báo từ sớm để có thể xác định khoảng cách lối ra/vào trạm và chuyển làn phù hợp, không thực hiện chuyển làn đột ngột; Tuân thủ tốc độ quy định khi ra/vào trạm dừng nghỉ và giữ khoảng cách an toàn với các xe lưu thông phía trước; Không dừng đỗ xe sai quy định, chỉ dừng đỗ tại các vị trí được phép trong trạm dừng nghỉ. Tuyệt đối không dừng đỗ xe trên các làn đường ra/vào trạm dừng nghỉ;

Trước khi tiếp tục hành trình từ trạm dừng nghỉ, tài xế kiểm tra lại phương tiện và chuẩn bị cho mình tinh thần thoải mái để tiếp tục di chuyển; Không thực hiện quay đầu, lùi xe khi đã di chuyển qua vị trí lối ra trạm dừng nghỉ; Chú ý quan sát, di chuyển chậm khi ra/vào trong phạm vi trạm dừng nghỉ vì sẽ có người đi bộ, các phương tiện khác ra vào thường xuyên, tuân thủ theo sự hướng dẫn của nhân viên phân luồng giao thông tại khu vực trạm.

Đối với việc di chuyển trên các đoạn tuyến cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ: nên tìm hiểu thật kỹ về lộ trình mình chuẩn bị di chuyển: các vị trí nút giao ra vào cao tốc, các dịch vụ, cửa hàng gần các nút giao mà phương tiện có thể thuận tiện di chuyển ghé tới; trường hợp di chuyển đường dài tài xế cần tính toán vị trí ghé nghỉ ngơi cho phù hợp với lộ trình; Cần tự trang bị cho mình một số dụng cụ cảnh báo, các vật dụng cá nhân và thức ăn nước uống cơ bản nếu phải di chuyển cho 1 chặng đường dài; Kiểm tra phương tiện trước khi lên đường cao tốc; Chuẩn bị sức khỏe đảm bảo đủ điều kiện để lái xe".