Chưa xác thực sinh trắc học sẽ không thể chuyển tiền online từ 2025

NHNN quy định từ 1/1/2025, chủ tài khoản ngân hàng phải xác thực tài khoản chính chủ mới được giao dịch. Đồng thời, kể từ 1/7/2025, tài khoản sẽ bị ngừng giao dịch khi CCCD hết hạn.

Người dùng xác thực khuôn mặt khi giao dịch trên app ngân hàng. Ảnh: Cốc Cốc.

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 17 quy định về việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức tín dụng cung ứng dịch vụ thanh toán, có hiệu lực từ 1/7.

Tuy nhiên, một số điều khoản sẽ có hiệu lực muộn hơn, đáng chú ý là quy định tại điểm c khoản 5 Điều 17, áp dụng với tài khoản thanh toán cá nhân và có hiệu lực từ 1/1/2025.

Xác thực tài khoản chính chủ

Theo quy định này, khách hàng chỉ được thực hiện rút tiền và giao dịch thanh toán qua phương tiện điện tử (như chuyển tiền online) khi đã hoàn tất việc đối chiếu giấy tờ tùy thân và thông tin sinh trắc học của chủ tài khoản hoặc người đại diện.

Cụ thể, dữ liệu sinh trắc học được lưu trong bộ phận lưu trữ thông tin được mã hóa của thẻ căn cước công dân (CCCD) hoặc thẻ căn cước (CC) của người đó đã được xác thực chính xác là do cơ quan Công an cấp, hoặc thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử của người đó do Hệ thống định danh và xác thực điện tử tạo lập.

Hoặc dữ liệu sinh trắc học được thu thập thông qua gặp mặt trực tiếp người đó đối với trường hợp là người nước ngoài không sử dụng danh tính điện tử, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch.

Dữ liệu sinh trắc học cũng có thể tính khi đã được thu thập và kiểm tra để đảm bảo sự khớp đúng với dữ liệu sinh trắc học được mã hóa của thẻ CCCD/thẻ CC đã được xác thực hoặc với dữ liệu sinh trắc học của người đó thông qua xác thực tài khoản định danh điện tử.

Bên cạnh đó, Thông tư 17 cũng quy định áp dụng các biện pháp xác thực đối với từng loại giao dịch trong thanh toán online theo quy định của NHNN về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng bằng phương tiện điện tử.

Đồng thời, việc sử dụng tài khoản thanh toán bằng VND của người không cư trú, người cư trú là cá nhân nước ngoài và tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ phải tuân thủ quy định tại thông tư và các quy định pháp luật về quản lý ngoại hối.

Tính đến ngày 22/7, có 26,3 triệu khách hàng đã xác thực sinh trắc học thông qua CCCD gắn chip. Ảnh: Xuân Sang.

Như vậy, kể từ ngày 1/1/2025, tất cả chủ tài khoản ngân hàng đều phải đăng ký sinh trắc học nếu muốn thực hiện giao dịch online. Quy định mới này nhằm xóa bỏ hoàn toàn các tài khoản ngân hàng không chính chủ và tăng cường mức độ an toàn cho người dân khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

Tuy nhiên, việc đăng ký sinh trắc học với mọi tài khoản không có nghĩa là tất cả giao dịch đều phải xác thực sinh trắc học. Việc xác thực sinh trắc học chỉ bắt buộc đối với các giao dịch chuyển tiền trên 10 triệu đồng/lần và 20 triệu đồng/ngày theo Quyết định 2345 của NHNN, có hiệu lực từ 1/7.

Tính đến ngày 22/7, ông Lê Văn Tuyên, Phó vụ trưởng Vụ Thanh toán (NHNN) cho biết đã có 26,3 triệu khách hàng xác thực sinh trắc học thông qua CCCD gắn chip. Trong đó, có 22,5 triệu người xác thực qua ứng dụng và 3,8 triệu người thực hiện tại quầy.

Đồng thời, có 37 tổ chức tín dụng triển khai chính qua ứng dụng di động, 47 tổ chức tín dụng thực hiện tại quầy, 25 tổ chức tín dụng được gửi dữ liệu qua Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) Bộ Công an.

Ngừng giao dịch tài khoản khi CCCD hết hạn

Đáng chú ý, Điều 19 (trừ khoản 3) của Thông tư 17 có hiệu lực ngày 1/10 cũng quy định chi tiết trách nhiệm của ngân hàng trong việc đảm bảo an toàn, bảo mật trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán.

Theo đó, các ngân hàng phải ban hành quy định nội bộ về quản lý rủi ro trong mở và sử dụng tài khoản cho khách hàng.

Đồng thời, ngân hàng phải thường xuyên cảnh báo, hướng dẫn khách hàng về các phương thức và thủ đoạn tội phạm liên quan đến tài khoản thanh toán, cũng như cách bảo mật thông tin và sử dụng tài khoản một cách an toàn.

Bên cạnh đó, ngân hàng phải tạm dừng giao dịch thanh toán và rút tiền trên tài khoản đối với các trường hợp giấy tờ tùy thân của khách hàng hết hiệu lực hoặc không còn giá trị sử dụng.

Ngoài ra, NHNN yêu cầu các ngân hàng phải xác minh lại thông tin nhận biết khách hàng và áp dụng các biện pháp phòng, chống rửa tiền theo quy định pháp luật. Các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng phải tuân thủ các quy định về an toàn và bảo mật thông tin trong hoạt động mở và sử dụng tài khoản thanh toán theo pháp luật hiện hành.

Đáng chú ý, kể từ ngày 1/7/2025, các ngân hàng phải theo dõi thời hạn hiệu lực của giấy tờ tùy thân của chủ tài khoản và người liên quan trong suốt quá trình sử dụng tài khoản thanh toán. Thông báo cho khách hàng tối thiểu 30 ngày trước khi giấy tờ tùy thân hết hiệu lực, để kịp thời yêu cầu cập nhật và bổ sung thông tin.