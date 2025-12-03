Theo Chánh án TAND tối cao, việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không tội.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: Quốc hội

Sáng 3/12, Quốc hội thảo luận ở hội trường báo cáo tổng hợp việc thực hiện của các thành viên Chính phủ, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước đối với nghị quyết của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIV và khóa XV về giám sát chuyên đề, chất vấn.

Trình bày báo cáo tóm tắt, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, thực hiện nhiệm vụ nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, tăng cường các nguồn lực cho hoạt động tòa án được nêu trong Nghị quyết số 109/2023/QH15, các tòa án đã chú trọng công tác hòa giải, đối thoại, hạn chế việc để các vụ án quá thời hạn giải quyết theo quy định; tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan nhằm giải quyết vụ án kịp thời.

Việc xét xử các vụ án hình sự đảm bảo nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội. Tỷ lệ các bản án, quyết định bị hủy, sửa do nguyên nhân chủ quan hằng năm đều đáp ứng yêu cầu Nghị quyết của Quốc hội.

Theo báo cáo, thực hiện nhiệm vụ xét xử kịp thời, nghiêm minh các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp được nêu trong Nghị quyết số 100/2023/QH15, các tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm; tạo điều kiện cho người lao động trình bày các yêu cầu về quyền lợi đã bị xâm hại, đảm bảo công bằng, dân chủ.

Công tác xét xử được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Các tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 92,31% về số vụ và 82,65% về số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội và các hành vi gian lận, trục lợi khác.

Tỷ lệ xét xử, giải quyết các vụ án xâm hại trẻ em đạt trên 90%. Tòa án nhân dân tối cao đã xây dựng, trình Quốc hội thông qua Dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV; thường xuyên tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc, trao đổi, giải đáp vướng mắc trong thực tiễn xét xử nhằm tăng cường bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vụ án theo yêu cầu Nghị quyết.

Chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương nghiên cứu hồ 2 sơ, bảo đảm xét xử kịp thời, đúng người, đúng tội, áp dụng hình phạt nghiêm minh với người phạm tội xâm hại trẻ em. Các tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 97,82% về số vụ và 97,54% về số bị cáo; vượt 7,82% so với chỉ tiêu Quốc hội giao.

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại Nghị quyết số 74/2022/QH15, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản công; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các tòa án thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Việc sử dụng, quản lý ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; việc mua sắm, thanh lý, điều chuyển tài sản đúng tiêu chuẩn định mức, công khai, minh bạch. Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, hằng năm, Tòa án nhân dân tối cao đều ban hành các kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập; Kế hoạch thanh tra; đồng thời, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các sai phạm của cán bộ, nhất là hành vì lợi dụng nhiệm vụ để tham nhũng, tiêu cực.

Theo báo cáo, về thực hiện nhiệm vụ khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 được nêu trong Nghị quyết số 99/2023/QH15, các tòa án đã khẩn trương xử lý dứt điểm các vụ việc; bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia tố tụng trên cơ sở tranh tụng công khai, minh bạch, bình đẳng. Hình phạt áp dụng đối với các bị cáo bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định.

Tòa án nhân dân tối cao đã chỉ đạo các Tòa án đổi mới việc tổ chức phiên tòa; tăng cường tranh tụng; khẩn trương đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi phạm tội, trong đó có các tội phạm liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai tại đô thị.

Các tòa án đã giải quyết đạt tỷ lệ 96,71% về số vụ và 92,82% về số bị cáo phạm các tội liên quan đến quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, vượt 8,71% so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Chất lượng giải quyết, xét xử được bảo đảm; 100% vụ án được xét xử đúng thời hạn luật định.