Chưa hết án tích, nam thanh niên tiếp tục lẻn vào nhà dân trộm két sắt

Dù đang trong thời gian thử thách nhưng Hoàng Văn Việt (sinh năm 1994, ở bản En, xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên, Sơn La) đã đột nhập vào nhà dân, phá két sắt trộm tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan Công an tỉnh Sơn La, lúc 21h ngày 21/12, Công an xã Phiêng Côn tiếp nhận tin báo của anh Hoàng Văn Lim, trú tại bản Kỳ Sơn về việc gia đình đi làm về thấy két sắt bị kẻ gian đập phá. Gia đình anh Kim bị lấy đi số tiền 25 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Văn Việt tại cơ quan chức năng.

Công an xã Phiêng Côn đã báo cáo công an huyện. Xã Phiêng Côn là xã xa nhất của huyện, giao thông đi lại khó khăn, ngay trong đêm, Công an huyện Bắc Yên đã huy động tối đa lực lượng điều tra, xác minh, khoanh vùng đối tượng.

Việc điều tra, phá án gặp rất nhiều khó khăn do gia đình bị hại ở xa trung tâm bản, địa bàn rộng, giáp với 2 xã của huyện Yên Châu. Thời điểm xảy ra vụ việc lại vắng người và không hộ nào có camera theo dõi.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và huy động tối đa lực lượng truy xét, rà soát, khoanh vùng đối tượng, sáng 22/12, tổ công tác xác định đối tượng trộm cắp là Hoàng Văn Việt (SN 1994, trú tại bản En, xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên).

Tên này từng có tiền án về “Tội trộm cắp tài sản” đến tháng 5/2024 mới hết thời hạn thử thách. Tại cơ quan công an, Việt thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai nhận việc ăn trộm của mình để phục vụ cho mục đích tiêu xài cá nhân.