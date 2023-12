Tạm giữ kẻ trộm 54 chiếc điện thoại iPhone lúc rạng sáng

Thiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Hữu Tùng trèo lên mái nhà, đột nhập vào cửa hàng điện thoại lấy trộm 54 chiếc iPhone các loại và 30 triệu đồng tiền mặt.

Ngày 21/12, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Tùng (SN 1995, trú tại xã Song Vân, huyện Tân Yên, Bắc Giang) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.​

Ngày 15/12, Công an phường Ngã Tư Sở tiếp nhận tin báo của anh T. về việc sáng 13/12, anh T. đến cửa hàng điện thoại trên phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Ngã Tư Sở, để làm việc thì phát hiện cửa hàng bị mất trộm 54 chiếc điện thoại iPhone các loại và 30 triệu đồng tiền mặt.

Nguyễn Hữu Tùng tại cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Đống Đa phối hợp với Công an phường Ngã Tư Sở khẩn trương điều tra, xác minh và làm rõ thủ phạm là Nguyễn Hữu Tùng.

Ngày 17/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Đống Đa triệu tập Nguyễn Hữu Tùng.​ Tại cơ quan công an, Tùng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân, hắn nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Khoảng 3h ngày 13/12, Tùng trèo lên rồi đi bộ trên các mái nhà dân ở ngõ 58 Thái Thịnh để tìm nhà nào không khóa cửa tum sẽ đột nhập vào.

Đến khoảng 4h cùng ngày, khi đi đến khu vực phố Nguyễn Văn Tuyết, Tùng trèo lên mái của một nhà và phát hiện cửa tum không khóa nên mở cửa rồi đột nhập vào trong. Phát hiện đây là cửa hàng bán điện thoại, Tùng gom số điện thoại cho vào một thùng xốp và lấy tiền trong ngăn kéo rồi tẩu thoát qua ô cửa sắt trên tầng thượng.

Sau đó, Tùng cất giấu số điện thoại trộm cắp được trong phòng nhà nghỉ rồi ra quán Internet gần đó chơi, lên mạng tìm thuê một phòng trọ mới. Từ chiều 14/12 đến ngày 15/12, Tùng đem 6 chiếc điện thoại iPhone đi bán.

Tang vật vụ trộm.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Tùng tại nhà nghỉ ở ngõ 317 Tây Sơn, cơ quan công an thu giữ 48 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone các loại, 4 chiếc máy tính laptop, 1 máy tính bảng, 1 điện thoại Nokia. Ngoài ra, Tùng tự nguyện giao nộp 5 triệu đồng là số tiền còn lại đã trộm cắp ở cửa hàng điện thoại.

Theo hồ sơ, Tùng từng có 2 tiền án. Công an quận Đống Đa đang tiếp tục điều tra, xử lý.