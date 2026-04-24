Chưa đầy 24h, một chuỗi nhà sách Việt ký hợp tác với 2 đơn vị quốc tế

Từ chiều 23/4 đến 24/4, nhà sách FAHASA liên tiếp ký kết hợp tác với đối tác Hàn Quốc và Nhật Bản, mở rộng chiến lược quốc tế hóa ngành phát hành sách và giáo dục.

Ông Phạm Nam Thắng (giữa), quyền Tổng giám đốc hệ thống nhà sách FAHASA, tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc 2026.

Chiều 23/4, FAHASA ký biên bản ghi nhớ (MOU) với Nhà xuất bản E-Future, đơn vị giáo dục có thế mạnh về các sản phẩm học tiếng Anh ứng dụng công nghệ ở Hàn Quốc. Hoạt động ký kết này diễn ra ở Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Hàn Quốc 2026, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung.

Tại đây, 73 biên bản ghi nhớ (MOU) giữa các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước đã được ký kết và trao đổi, bao gồm nhiều lĩnh vực như công nghệ, giáo dục, năng lượng và hạ tầng.

Theo ông Phạm Nam Thắng, quyền Tổng giám đốc FAHASA, E-Future là đối tác đã đồng hành gần 15 năm. Giai đoạn gần đây, đơn vị này phát triển mạnh các sản phẩm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), hướng đến việc nâng cao hiệu quả học tiếng Anh cho học sinh Việt Nam.

Đến sáng 24/4, hệ thống nhà sách này tiếp tục hợp tác với thương hiệu văn phòng phẩm Nhật Bản Kokuyo qua sự kiện khai trương khu pop-up tại Nhà sách Nguyễn Huệ. Đây là hoạt động thuộc chuỗi kỷ niệm 50 năm thành lập doanh nghiệp, đồng thời mở đầu cho chiến dịch đưa các sản phẩm học tập chất lượng Nhật Bản đến gần hơn với người tiêu dùng trong nước.

Lễ khai trương, công bố hợp tác của FAHASA với đối tác Nhật Bản vào sáng 24/4.

Theo ông Phạm Nam Thắng, việc FAHASA liên tục hợp tác với các đối tác quốc tế không đơn thuần là mở rộng quan hệ, mà xuất phát từ lựa chọn chiến lược trong vận hành. Doanh nghiệp này không đặt mục tiêu tự làm toàn bộ chuỗi giá trị mà tập trung vào những khâu có lợi thế.

“Quan điểm của tôi là mình nên tập trung làm những gì mình giỏi nhất. Không phải lĩnh vực nào mình cũng tự làm sẽ hiệu quả. Nếu có đối tác làm tốt hơn thì mình nên hợp tác để tận dụng thế mạnh của họ”, ông chia sẻ với Tri Thúc - Znews.

Ông cho biết hệ thống nhà sách hiện tập trung vào hệ thống phân phối và trải nghiệm mua sắm, trong khi các đối tác quốc tế đóng vai trò cung cấp sản phẩm, nội dung hoặc công nghệ. Cách làm này giúp doanh nghiệp tránh dàn trải nguồn lực trong bối cảnh thị trường có nhiều thay đổi.

“Đối với chúng tôi, thế mạnh lớn nhất là hiểu được trải nghiệm mua sắm của khách hàng. Chúng tôi tạo ra những trải nghiệm riêng biệt cho từng nhà sách và hiểu sâu từng ngành hàng. Những phần còn lại, chúng tôi chọn đối tác tốt nhất để làm cùng”, quyền Tổng giám đốc FAHASA nói.