Chùa Cầu Hội An 100 năm trước và nay qua ảnh cùng góc chụp

Tim Doling là người Anh, làm trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, cố vấn cho các công trình văn hóa cho UNESCO. Ông đã đến Việt Nam từ thập niên 1990 ở Hà Nội và sau đó là TP.HCM. Ông viết sách cho người nước ngoài về lịch sử văn hóa các thành phố như Hà Nội, Huế, Hội An, Hải Phòng và Sài Gòn - TP.HCM. Sưu tập ảnh xưa về Chùa Cầu ở Hội An và những bức ảnh do Tim thực hiện cùng góc chụp (từ năm 2019 đến năm 2021) cho ta thấy sự thay đổi qua thời gian của công trình này. Ảnh tranh vẽ Chùa cầu Hội An của tác giả Charles Brossard (Paris, 1901-1903) và khung cảnh của Chùa Cầu Hội An ngày nay do Tim thực hiện.