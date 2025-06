Chủ tịch TP.HCM: Có nhà đầu tư rót 2 tỷ USD chỉ sau 1 giờ làm việc

Chủ tịch Nguyễn Văn Được cho biết trong 2 tháng vừa qua, lãnh đạo TP.HCM đã tiếp xúc nhiều nhà đầu tư. Có doanh nghiệp quyết định đầu tư dự án 2 tỷ USD chỉ sau 1 giờ tiếp xúc.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội sáng 3/6. Ảnh: TTBC.

Tại phiên họp về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM diễn ra sáng 3/6, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đánh giá những tháng đầu năm nay, tình hình chung của TP có cả thuận lợi lẫn khó khăn, tuy nhiên các khó khăn vẫn chiếm ưu thế.

Dù vậy, Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận một số chỉ số tích cực, trong đó, thương mại, dịch vụ và du lịch tiếp tục là những động lực tăng trưởng chính của TP.

Đáng chú ý, hoạt động thu hút đầu tư cũng có nhiều khởi sắc khi số lượng dự án đầu tư nước ngoài (FDI) tiếp nhận trong 5 tháng đầu năm vượt cả tổng số dự án tiếp nhận của cả năm 2024.

Ông Được nhận định đây là tín hiệu rất tích cực, phản ánh bộ máy hành chính đang dần khởi động lại, đồng thời cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư lớn đối với môi trường đầu tư tại TP.HCM.

Chủ tịch TP.HCM cho biết thêm trong 2 tháng qua, lãnh đạo TP đã liên tục gặp gỡ, làm việc với nhiều nhà đầu tư. Thậm chí có nhà đầu tư chỉ tiếp xúc trong vòng 1 giờ nhưng đã quyết định đầu tư dự án trị giá 2 tỷ USD .

"Dù sự quan tâm của nhà đầu tư chỉ mới ở bước đầu, nhưng thể hiện được sự ấm dần, thay đổi tư duy, thái độ của cán bộ chúng ta đối với các nhà đầu tư", ông Được nói.

Thực tế, theo thống kê về đầu tư nước ngoài, trong 5 tháng đầu năm, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, TP.HCM thu hút khoảng 1,779 tỷ USD , tăng 87,5% so với cùng kỳ.

Mặc dù thu hút FDI có dấu hiệu khởi sắc, Chi cục trưởng Chi cục Thống kê TP.HCM Nguyễn Khắc Hoàng lưu ý môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều thách thức. Cụ thể, trong 5 tháng qua, TP.HCM có gần 21.500 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường, giảm 22,7% so với cùng kỳ. Trong khi đó, có tới 21.925 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 6,8%.

Ông Hoàng nhận định trung bình cứ 10 doanh nghiệp thành lập thì cũng có khoảng 10 doanh nghiệp giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động. Tỷ lệ này tuy đã được cải thiện so với đầu năm nhưng vẫn cao hơn so với cùng kỳ và cao hơn mặt bằng chung cả nước. Do đó, ông cho rằng TP cần tiếp tục rà soát, tháo gỡ các điểm nghẽn đang cản trở môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp trong nước.