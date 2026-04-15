Chủ tịch Quốc hội đến Thổ Nhĩ Kỳ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng, chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam về các vấn đề toàn cầu và khu vực, đề xuất các giải pháp hành động thúc đẩy hợp tác liên nghị viện.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thành phố Istanbul. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 15/4 theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga đã đến thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, bắt đầu chuyến công tác tham dự Đại hội đồng lần thứ 152 của Liên minh Nghị viện thế giới (IPU-152) và tiến hành một số hoạt động song phương tại Thổ Nhĩ Kỳ theo lời mời của Chủ tịch IPU Tulia Ackson, Tổng Thư ký IPU Martin Chungong.

Đại hội đồng IPU-152 có chủ đề "Nuôi dưỡng hy vọng, bảo đảm hòa bình và bảo vệ công lý cho các thế hệ tương lai.”

Dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ có bài phát biểu quan trọng, chia sẻ tầm nhìn của Việt Nam về các vấn đề toàn cầu và khu vực, đồng thời đề xuất các giải pháp hành động cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác liên nghị viện góp phần duy trì hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển bền vững, thịnh vượng trên toàn thế giới.

Trong khuôn khổ hội nghị, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với lãnh đạo nghị viện các nước, lãnh đạo IPU và các tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó, Quốc hội Việt Nam sẽ cùng nghị viện các nước thảo luận lộ trình nâng cao hiệu quả lập pháp, giám sát và thúc đẩy hợp tác đa phương để hiện thực hóa các mục tiêu chung.

Việc Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự IPU-152 thể hiện Quốc hội Việt Nam luôn đi đầu, tích cực, thúc đẩy hợp tác trong khuôn khổ IPU; chủ động đề xuất, thúc đẩy nhiều sáng kiến, đóng góp thực chất vào hoạt động của IPU, sẵn sàng cùng với nghị viện các nước thành viên và IPU thực hiện các nghị quyết, sáng kiến của IPU nhằm góp phần duy trì hòa bình, bảo đảm phát triển bền vững vì lợi ích của các dân tộc trên toàn thế giới.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng tiến hành một số hoạt động song phương.

Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1978, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng phát triển chặt chẽ, hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực.

Quan hệ giữa Quốc hội hai nước gần đây phát triển tích cực; hai bên duy trì các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc, tham vấn tại các diễn đàn liên nghị viện mà hai nước là thành viên.

Thổ Nhĩ Kỳ thường xuyên cử các đoàn tham dự các sự kiện Quốc hội Việt Nam đăng cai tổ chức như Đại hội đồng IPU-132 (2015), Hội nghị Nghị sĩ trẻ toàn cầu lần thứ 9 của IPU (2023). Hai Quốc hội đều đã thành lập Nhóm Nghị sĩ hữu nghị.

Chuyến công tác của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tới Thổ Nhĩ Kỳ là dịp để hai bên tăng cường tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn kênh hợp tác giữa hai Quốc hội nói riêng, thúc đẩy thực chất quan hệ song phương nói chung.