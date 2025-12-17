Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch nước dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025

  • Thứ tư, 17/12/2025 11:32 (GMT+7)
  • 42 phút trước

Sáng 17/12/2025, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025.

chu tich nuoc anh 1

Chủ tịch nước Lương Cường duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.
chu tich nuoc anh 2

Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.
chu tich nuoc anh 3

Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2025. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.
chu tich nuoc anh 4

Chủ tịch nước Lương Cường dự hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.
chu tich nuoc anh 5

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
chu tich nuoc anh 6

Chủ tịch nước Lương Cường với các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
chu tich nuoc anh 7

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, khai mạc hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
chu tich nuoc anh 8

Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trình bày báo cáo. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
chu tich nuoc anh 9

Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
chu tich nuoc anh 10

Chủ tịch nước Lương Cường với lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN.
chu tich nuoc anh 11

Chủ tịch nước Lương Cường và đại biểu tham quan trưng bày khí tài, thiết bị quân sự do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.
chu tich nuoc anh 12

Chủ tịch nước Lương Cường và đại biểu tham quan trưng bày khí tài, thiết bị quân sự do Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.
chu tich nuoc anh 13

Chủ tịch nước Lương Cường và đại biểu tham quan trưng bày sách và tài liệu. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN.

Nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong QĐND Việt Nam

Nhận thức rõ sự cần thiết phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác đảng, công tác chính trị trong bối cảnh tình hình mới; bổ sung thêm tài liệu giáo dục chính trị, học tập, nghiên cứu, phát triển tư duy lý luận chính trị, quân sự, thống nhất nhận thức và hành động cho cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân; đồng thời, chuyển tải thông điệp, quan điểm, tư tưởng và sự chỉ đạo, định hướng nhận thức chính trị của đồng chí Chủ tịch nước Lương Cường đến toàn thể bạn đọc là cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Ban Biên soạn cuốn sách đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Nhà xuất bản Quân đội nhân dân sưu tầm, tuyển chọn, biên tập 101 bài viết, bài nói tiêu biểu của Đại tướng đã được công bố trên các báo, tạp chí, hội thảo khoa học, hội nghị cán bộ… để xuất bản cuốn sách Nâng cao hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

TTXVN

chủ tịch nước Hà Nội Lương Cường Công nghiệp Quốc phòng Quân ủy Trung ương

