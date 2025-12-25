Chủ tịch Mường Thanh Lê Thanh Thản tiếp tục bị truy tố trong vụ án CT6

VKSND TP Hà Nội ra cáo trạng truy tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Bemes kiêm Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, về tội "Lừa dối khách hàng".

Cùng vụ án, loạt cựu cán bộ là Đỗ Văn Hưng (cựu chủ tịch phường Kiến Hưng cũ) và 2 cựu Phó chủ tịch Nguyễn Duy Uyển và Bùi Văn Bằng; Vương Đăng Quân (cựu Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông cũ); Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh thanh tra xây dựng quận Hà Đông cũ) bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, năm 2000, Công ty Bemes ký hợp đồng thuê đất với Sở Địa chính Hà Tây cũ để xây dựng nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng. Sau khi thay đổi chủ trương, năm 2008, Bemes được UBND Hà Tây phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 dự án CT6 Kiến Hưng tại phường Kiến Hưng, quận Hà Đông.

Ông Lê Thanh Thản cùng các bị cáo hầu tòa hồi tháng 8/2023. Ảnh: Trọng Phú.

Cáo trạng xác định giữa năm 2010, Công ty Bemes nhiều lần xin điều chỉnh một số quy hoạch nhưng không được nhà chức trách đồng ý. Tuy nhiên, ông Thản vẫn chỉ đạo thi công sai quy hoạch, xây dựng vào chỉ giới đường đỏ khiến vi phạm nghiêm trọng quy hoạch xây dựng.

Khu nhà cao tầng được Bernes tăng diện tích tầng hầm từ 5.762 lên 6.817 m2, tòa tháp A tăng từ 1.108 lên 2.428 m2, tháp B từ 1.099 lên 1.928 m2 và giảm một tầng hầm, thêm một tầng penthouse; bỏ xây nhà trẻ 718 m2.

Tòa tháp B thay đổi từ chức năng khách sạn thành căn hộ ở; xây dựng 495 phòng khách sạn thành 1.582 căn hộ. Ngoài ra, tòa CT6C được xây mà không nằm trong phê duyệt với 438 căn hộ.

Với những sai phạm này, rất nhiều căn hộ của dự án CT6 Kiến Hưng không được nhà chức trách cấp sổ đỏ, dù khách hàng đã đóng đủ tiền mua nhà. Cụ thể, 483 căn hộ của tòa tháp CT6C và 82 căn hộ khác chưa được cấp sổ.

Trước đó vào tháng 8/2023, TAND TP Hà Nội đã đưa vụ án này ra xét xử, nhưng tòa quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, do có một số nội dung không thể làm rõ tại phiên tòa.