Tối 28/1, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức tới Việt Nam từ ngày 28 đến 29/1, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường.

Lễ đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo; phía Liên minh châu Âu có Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier.

Tháp tùng Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa thăm chính thức Việt Nam có Trưởng ban Cố vấn Đối ngoại, Văn phòng Chủ tịch Anna-Maria Boura; Cố vấn Đối ngoại, Văn phòng Chủ tịch Veronika Şentürk Musilová; Người Phát ngôn, Văn phòng Chủ tịch Maria Tomasik.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa sinh ngày 17/7/1961 tại Lisbon, Bồ Đào Nha. Ông là thạc sĩ Nghiên cứu châu Âu tại Đại học Lisbon; cử nhân Khoa học Chính trị-Pháp lý tại Đại học Lisbon. Từ năm 1982 đến 1993, ông là thành viên Hội đồng thành phố Lisbon. Từ năm 1991 đến 1995, ông là Nghị sĩ Quốc hội Bồ Đào Nha. Từ năm 1995 đến 1997, ông là Quốc vụ khanh phụ trách các vấn đề với Quốc hội Bồ Đào Nha. Từ năm 1999 đến 2002, ông là Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Từ năm 2004 đến 2005, ông là Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu, thành viên Ủy ban về Quyền tự do dân sự, Tư pháp và Nội vụ. Từ năm 2005 đến 2007, ông là Bộ trưởng Quốc vụ và Bộ Nội vụ Bồ Đào Nha. Từ năm 2007 đến 2015, ông là Thị trưởng thành phố Lisbon. Từ năm 2010 đến 2015, ông là thành viên Ủy ban Các địa phương châu Âu (CoR). Từ năm 2014 đến 2024, ông là Tổng Thư ký Đảng Xã hội Bồ Đào Nha. Từ năm 2015 đến 2024, ông là Thủ tướng Bồ Đào Nha. Từ tháng 12/2024, ông là Chủ tịch Hội đồng châu Âu.

Trả lời phỏng vấn của phóng viên TTXVN tại Brussels (Bỉ) về ý nghĩa và kỳ vọng đối với chuyến thăm này, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Việt Nam bên cạnh Liên minh châu Âu (EU) Nguyễn Văn Thảo nhận định, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ Việt Nam - EU. Điều này càng trở nên đặc biệt khi đây là chuyến thăm của một đại diện nguyên thủ cấp cao của EU tới Việt Nam ngay sau thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo Đại sứ Nguyễn Văn Thảo, chuyến thăm lần này không chỉ mang ý nghĩa xã giao, mà quan trọng hơn, lãnh đạo hai bên sẽ có điều kiện trao đổi sâu về những chương trình hợp tác cụ thể, thiết thực, hướng tới việc nâng tầm quan hệ Việt Nam - EU lên giai đoạn phát triển mới, tương xứng với tiềm năng và nhu cầu phát triển của cả hai bên.

Trong khi đó, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier cho rằng, chuyến thăm diễn ra đúng vào thời điểm quan hệ hai bên Việt Nam - EU đã phát triển mạnh mẽ, sâu rộng nhất trong khu vực sau hành trình 35 năm, từ những hỗ trợ nhân đạo ban đầu vào những năm 1990 đến nay. Đại sứ Julien Guerrier nhận định hợp tác Việt Nam - EU đã đạt đến giai đoạn có thể mở ra một "kỷ nguyên mới" trong quan hệ giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam.