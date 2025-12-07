Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Chủ tịch HN chỉ đạo xử lý tình trạng rác dày đặc đường Vành đai 2, 3

  • Chủ nhật, 7/12/2025 16:26 (GMT+7)
  • 14 phút trước

Liên quan đến tình trạng rác và phế thải đổ trộm dày đặc cản trở giao thông , gây ô nhiễm môi trường trên tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3 được báo chí phản ánh vừa qua, Chủ tịch TP Hà Nội vừa có chỉ đạo các sở ngành kiểm tra, xử lý.

Trong công văn gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường, các phường sở tại, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh về tình trạng rác và phế thải bị đổ trộm dày đặc trên tuyến Vành đai 2 và Vành đai 3 gây mất mỹ quan đô thị.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan lập tổ công tác kiểm tra, làm rõ và sớm có báo cáo UBND thành phố.

Rac anh 1

Rác thải ngập ngụa ở dải phân cách đường Vành đai 3 thời gian qua.

Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan chức năng như Công an, Sở Xây dựng lý nghiêm các hành vi vi phạm được phát hiện.

Ghi nhận của báo chí thời gian qua cho thấy, nhiều đoạn trên các tuyến giao thông huyết mạch của Hà Nội như Vành đai 2 và Vành đai 3 đang bị rác thải bủa vây. Tại taluy đường Vành đai 2, khu vực gần nút giao Bưởi - Lạc Long Quân, rác chất thành mảng, kèm theo vô số mảnh vỡ thủy tinh văng ra mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người đi lại.

Trên Vành đai 3, đoạn Nguyễn Xiển, dải phân cách cũng phủ kín rác thải xây dựng và rác sinh hoạt. Mặc dù cơ quan chức năng đã cắm biển “Khu vực cấm đổ rác”, tình trạng xả trộm vẫn diễn ra công khai, gây mất mỹ quan đô thị và gia tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Sách hay về đô thị, thắng cảnh Việt Nam

Hồn đô thị gồm 30 bài tùy bút được tuyển chọn từ bộ sách Sài Gòn - Chuyện đời của phố (5 tập) đã được xuất bản trong khoảng thời gian 2014-2018. Bộ sách đến nay đã được tái bản 5 lần.

Đất nước gấm hoa không đơn thuần là một atlas địa lý, mà như một cẩm nang hình ảnh sinh động, cô đọng về thông tin khi đề cập đến 63 tỉnh thành Việt Nam.

TP.HCM thay đổi phương án chuyển rác khi bãi Đa Phước chỉ nhận ban đêm

Từ ngày 1/12, Khu xử lý rác Đa Phước chỉ tiếp nhận chất thải rắn sinh hoạt vào ban đêm buộc TP.HCM phải điều chỉnh đồng loạt phương án thu gom và vận chuyển.

19:04 4/12/2025

Hà Nội ô nhiễm top đầu thế giới, dân vẫn thờ ơ đốt rác xả khói độc

Trong những ngày không khí Hà Nội ở mức báo động, tình trạng đốt rác tự phát tại nhiều khu dân cư lại diễn ra suốt ngày đêm như “đổ thêm dầu vào lửa”.

08:59 3/12/2025

TP.HCM nguy cơ 'nghẽn rác' diện rộng

Việc bãi rác Đa Phước chỉ tiếp nhận rác từ 18h đến 6h sáng hôm sau, bắt đầu ngày 1/12, đang đặt TP.HCM trước nguy cơ rác tồn đọng ở nhiều phường xã.

12:00 19/11/2025

https://tienphong.vn/chu-tich-ha-noi-chi-dao-xu-ly-tinh-trang-rac-day-dac-duong-vanh-dai-2-vanh-dai-3-post1802531.tpo

Anh Trọng/Tiền Phong

Rác Hà Nội Vành đai 2 Vành đai 3 Vũ Đại Thắng Mỹ quan đô thị Ngập ngụa Xử lý

    Đọc tiếp

    The nuoc hien nay: Nhung nen tang vung chac va thoi co moi hinh anh

    Thế nước hiện nay: Những nền tảng vững chắc và thời cơ mới

    1 giờ trước 15:29 7/12/2025

    0

    Tri thức - Znews trân trọng gửi tới độc giả bài viết về Thế nước và lòng dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước của TS. Nguyễn Minh Chung, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý