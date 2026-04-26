Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Vũ Ngọc Hoàng qua đời

  • Chủ nhật, 26/4/2026 23:28 (GMT+7)
TS Vũ Ngọc Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã qua đời vào 14h ngày 26/4/2026.

Trên Vietnamnet, TS Nguyễn Viết Khuyến - Phó chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam - xác nhận, TS Vũ Ngọc Hoàng (sinh năm 1953, quê tỉnh Quảng Nam cũ) đã qua đời vào 14h ngày 26/4 (tức ngày 10/3 âm lịch năm Bính Ngọ), hưởng thọ 74 tuổi.

TS Vu Ngoc Hoang anh 1

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng - Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Ảnh: Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đưa tin Lễ viếng tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng vào lúc 9h ngày 27/4 (tức ngày 11/3 năm Bính Ngọ). Lễ truy điệu vào lúc 16h ngày 29/4. Linh cữu tiến sĩ được hỏa táng tại Đài hóa thân An Phước Viên, thành phố Đà Nẵng.

Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng sinh năm 1953, quê tại làng Khương Mỹ, xã Tam Xuân, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Tam Xuân, thành phố Đà Nẵng).

Từ tháng 8/2001 đến tháng 2/2008, ông giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng từng là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X, XI.

Tháng 2/2011, tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng là Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương).

Cuối năm 2016, tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng nghỉ hưu.

Tháng 8/2019, tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam. Tháng 12/2020, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam thống nhất bầu tiến sĩ Vũ Ngọc Hoàng làm Chủ tịch Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.

Thanh Thức

TS Vũ Ngọc Hoàng Các trường đại học cao đẳng Ban Tuyên giáo

