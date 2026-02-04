Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý tình trạng dùng 'bóng cười' trong bar

Chủ tịch UBND thành phố giao Công an Hà Nội phối hợp làm rõ thông tin sử dụng bóng cười trái phép tại một số quán bar và xử lý nghiêm theo quy định.

Văn phòng UBND TP. Hà Nội vừa có văn bản gửi Công an thành phố, yêu cầu xử lý tình trạng sử dụng “bóng cười” trong quán bar.

Trước đó, dư luận phản ánh tình trạng sử dụng “bóng cười” trái phép tại một số tụ điểm, đặc biệt là các quán bar nằm ngay khu vực trung tâm thành phố. Thậm chí, tình trạng buôn bán, sử dụng “bóng cười” trái phép còn diễn ra một cách ngang nhiên, thách thức lực lượng chức năng.

Hình ảnh giới trẻ sử dụng bóng cười trong quán bar. Ảnh: QP.

Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố giao Công an Hà Nội chủ trì, phối hợp với UBND các phường: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy cùng các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin trên. Trường hợp phát hiện cơ sở vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu không để xảy ra tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy, sử dụng “bóng cười”, hoạt động quá giờ quy định tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm về an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Kết quả kiểm tra, xử lý phải được báo cáo UBND thành phố Hà Nội trước ngày 5/2.