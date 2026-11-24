Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đến kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn vụ nổ trên phố Nguyễn Văn Tuyết.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chỉ đạo cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ nổ.

Sáng 24/11, sau khi nhận thông tin vụ nổ tại số nhà 168 phố Nguyễn Văn Tuyết, phường Đống Đa, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn.

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, khoảng 8h03 cùng ngày, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố nhận tin báo xảy ra vụ nổ tại địa chỉ trên, khiến nhiều người bị thương.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PC07), Công an thành phố Hà Nội cho biết, bước đầu xác định vụ nổ khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Ngay sau đó, Trung tâm điều động Công an phường Đống Đa cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, CSGT, tổ địa bàn đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07), Công an TP Hà Nội, cho biết bước đầu xác định vụ nổ khiến 2 người chết, 6 người bị thương.

Hiện trường tan hoang sau vụ nổ.

Vụ nổ làm sập đổ một số cấu kiện công trình, khiến nhiều người có thể còn mắc kẹt bên trong. Các lực lượng đang khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn.

Camera an ninh ghi lại vụ nổ lớn trên đường Nguyễn Văn Tuyết ở Hà Nội Hình ảnh từ camera an ninh đã ghi lại khoảnh khắc xảy ra vụ nổ lớn sáng 24/11 trên đường Nguyễn Văn Tuyết (Đống Đa, Hà Nội). Vụ nổ khiến nhiều người dân hoảng loạn bỏ chạy.