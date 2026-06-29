Chủ tịch FPT cam kết đưa vườn hoa Tây Tựu thành 'triển lãm sống' về công nghệ

Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cam kết biến Tây Tựu thành "vườn hoa công nghệ" của Việt Nam và thế giới, quy tụ nhân tài và công nghệ chiến lược.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình.

Mục tiêu trên được Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình đưa ra khi phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026, sáng 29/6.

Ông Trương Gia Bình bày tỏ lần đầu tiên được chứng kiến một quy hoạch cho tương lai 100 năm của Thủ đô được trình bày cụ thể, rõ ràng và quy mô đến vậy.

"Tôi vô cùng xúc động trước bức tranh đó. Đời người đẹp khi mỗi ngày đều hướng tới một tương lai rực rỡ, một quốc gia sẽ hùng mạnh khi có ước mơ về một Thủ đô rực rỡ", ông Bình nói.

Khi được phát biểu ngay sau đại diện của Samsung và NVIDIA, ông Bình càng cảm nhận rõ trách nhiệm của FPT phải làm nhiều việc trong chặng đường sắp tới.

Nhắc lại hành trình gần bốn thập kỷ của FPT, ông Trương Gia Bình cho biết 38 năm trước doanh nghiệp khởi đầu chỉ với một nhóm người "không biết công nghệ, không có vốn", làm việc trong gara rộng 14m², không bàn ghế, chỉ có một con dấu.

"Đất nước đã cho chúng tôi cơ hội đứng lên, phát triển và vươn ra thế giới. Từ 14m² ban đầu đó, giờ đây FPT có gần 2 triệu m². Chúng tôi hiểu rằng đó là sự tin yêu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Hà Nội trao và giao cho FPT một sứ mạng biến 'Vườn hoa Tây Tựu' (dự án Khu Công viên Công nghệ số Tây Tựu) trở thành vườn hoa của đất nước, khu vực và thế giới về công nghệ", ông Trương Gia Bình nhấn mạnh.

Tại hội nghị, ông Trương Gia Bình thay mặt FPT đưa ra 5 cam kết với Hà Nội.

Thứ nhất, tại Khu công viên công nghệ số và hỗn hợp Tây Tựu, FPT sẽ xây dựng thành nơi ươm tạo tinh hoa của đất nước, không chỉ là "vườn hoa" theo nghĩa biểu tượng mà còn là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

"Hàng ngàn học sinh, sinh viên, tiến sĩ sẽ đến đây học. Những bông hoa tinh túy nhất của đất nước sẽ mọc lên ở vườn hoa Tây Tựu", ông Bình nói.

Thứ hai, FPT sẽ thu hút các chuyên gia, nhà khoa học và nhân tài hàng đầu thế giới đến Hà Nội để cùng nghiên cứu và phát triển các lĩnh vực khoa học - công nghệ chiến lược.

Thứ ba, doanh nghiệp đặt mục tiêu xây dựng "vườn hoa Tây Tựu" trở thành một "triển lãm sống" về công nghệ chiến lược. Nơi giới thiệu những thành tựu mới nhất về trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán lượng tử, bán dẫn, UAV, robot và các công nghệ chiến lược...

"Một đất nước không thể hùng cường nếu không làm chủ những công nghệ này", ông Bình nhấn mạnh.

Thứ tư, FPT cam kết xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo rộng mở thông qua hợp tác với các tập đoàn công nghệ toàn cầu như NVIDIA, Samsung, Microsoft cùng các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ lớn và cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nước.

Ông cho biết FPT cũng mong muốn tạo điều kiện để các startup Việt Nam tiếp cận những nền tảng công nghệ hiện đại như AI Factory của NVIDIA, đồng thời mở rộng hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ trong nước như Viettel, VNPT và CMC.

Cuối cùng, FPT hướng tới xây dựng Tây Tựu trở thành một "vườn hoa của hạnh phúc" - không gian hạnh phúc, nơi người dân có thể tận hưởng cuộc sống, thậm chí không cần đi xe máy mà chỉ cần đi bộ.

Kết thúc bài phát biểu, ông Trương Gia Bình khẳng định FPT sẽ nỗ lực hết sức để hiện thực hóa khát vọng phát triển mà Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đã đặt ra.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để biến ước mơ 100 năm của Hà Nội thành hiện thực", Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn FPT Trương Gia Bình cam kết.