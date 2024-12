Chủ tịch FIFA gây tranh cãi

Ông Gianni Infantino hàm ý giải FIFA The Best mới là danh hiệu vinh danh xứng đáng cho cầu thủ hay nhất thế giới.

Gianni Infantino cho rằng giải The Best chuẩn xác hơn vì có nhiều thể thức bình chọn.

"Nếu bạn muốn biết ai giỏi nhất thế giới, thì giải thưởng của FIFA nên là thước đo", Chủ tịch FIFA Infantino tuyên bố trong lễ trao giải The Best 2024 được tổ chức tại Doha (Qatar) rạng sáng 18/12. "Bởi vì mọi người đều bình chọn, nên nó minh bạch, khách quan, bao gồm tất cả các tiêu chí".

Phát biểu của ông Infantino diễn ra trong bối cảnh nhiều người so sánh hai giải Quả bóng vàng 2024 của tạp chí France Football và The Best 2024 của FIFA. Nếu Rodri thắng Quả bóng vàng 2024 do các nhà báo bầu chọn, Vinicius lại thắng The Best 2024 nhờ thủ quân và người hâm mộ bầu chọn.

Ông Infantino nói thêm: "Đây là giải thưởng tìm ra người giỏi nhất trong những số những người xuất sắc. Bởi vì ở đây, chúng tôi có nhiều hạng mục bình chọn, mọi người đều được bình chọn".

Nếu giải Quả bóng vàng chỉ do các nhà báo thuộc những nền bóng đá top 100 thế giới bình chọn, giải thưởng của FIFA tính kết quả dựa trên lá phiếu từ HLV, các thủ quân đội bóng, chuyên gia và người hâm mộ.

Ở giải The Best 2024, Vinicius cũng được truyền thông và các HLV bình chọn ít hơn Rodri. Ngược lại, chân sút của Real Madrid áp đảo bởi lượt bình chọn của đội trưởng và người hâm mộ.

Người hâm mộ bình chọn cho Vinicius số điểm lên tới 1.147.276 điểm, trong khi Rodri chỉ có 264.835 điểm. Các thủ quân tuyển quốc gia bình chọn cho Vinicius 617 điểm, trong khi Rodri nhận 461 điểm. Giải thưởng The Best được FIFA thành lập vào năm 2016, cạnh tranh với danh hiệu Quả bóng vàng của France Football.