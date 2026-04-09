Chủ tịch Cuba tin tưởng có thể đạt một số thỏa thuận với Mỹ

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ tin tưởng Cuba có thể đối thoại, đàm phán và đạt được các thỏa thuận chung với Mỹ.

Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba Miguel Díaz-Canel Bermúdez bày tỏ tin tưởng nước này có thể đối thoại, đàm phán và đạt được các thỏa thuận chung với Mỹ về các vấn đề như di cư, an ninh, môi trường, khoa học và đổi mới sáng tạo, thương mại, giáo dục, văn hóa và thể thao.

Trả lời phỏng vấn tạp chí Newsweek (Mỹ), nhà lãnh đạo Cuba cho biết trong trường hợp tăng cường đối thoại, hai bên có thể đạt được các thỏa thuận kinh tế và Cuba sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư Mỹ. Chủ tịch Miguel Díaz-Canel tái khẳng định đối thoại phải dựa trên sự tôn trọng, bình đẳng, tôn trọng chủ quyền, hệ thống chính trị, quyền tự quyết của nhân dân Cuba và tuân thủ nguyên tắc có đi có lại, cũng như luật pháp quốc tế.

Ông Miguel Díaz-Canel nhấn mạnh đối thoại sẽ cho phép hai bên tiến những bước vững chắc hướng tới việc tạo ra không gian hiểu biết, giúp tránh xa đối đầu. Theo nhà lãnh đạo Cuba, người dân Cuba và người dân Mỹ xứng đáng được làm việc trong bầu không khí hòa bình, hữu nghị và hợp tác, thay vì bị cuốn vào xung đột.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cũng khẳng định Cuba là một quốc gia hòa bình, luôn thúc đẩy tình đoàn kết, hợp tác. Ông cũng nêu rõ Cuba không đại diện cho bất kỳ mối đe dọa nào đối với Mỹ.

Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định nước này không tìm kiếm xung đột, luôn nỗ lực ngăn ngừa chiến tranh và thúc đẩy hòa bình, song nếu xảy ra hành động quân sự, Cuba sẽ có biện pháp đáp trả và tự vệ.

Chủ tịch Miguel Díaz-Canel cho rằng hành động quân sự chống lại Cuba sẽ gây tổn thất lớn cho cả hai quốc gia và người dân, theo đó khó có thể tính toán được thiệt hại về người và vật chất. Theo ông, hành động như vậy sẽ kéo theo chi phí rất lớn về mọi mặt và đây không phải là điều người dân đáng phải gánh chịu. Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định người dân xứng đáng được hưởng hòa bình, được sống trong môi trường hữu nghị, hợp tác để xây dựng mối quan hệ láng giềng thực sự.