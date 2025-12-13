Chủ tịch Công ty Mỹ Hạnh chiếm đoạt 850 tỷ của nhà đầu tư như thế nào?

VKSND TP Hà Nội ban hành cáo trạng truy tố ra trước TAND TP Hà Nội để xét xử đối với bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, ngày 14/8/2017, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh), do Hạnh là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty với mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng vay vốn; Hợp đồng trồng cây sâm.

Mặc dù tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty của Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Phạm Mỹ Hạnh đã có hành vi đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kontum, Quảng Nam, là thương hiệu Quốc bảo Việt Nam để phục vụ cho người dân sử dụng và xuất khẩu mặt hàng sâm Ngọc Linh ra nước ngoài, hoạt động kinh doanh có hiệu quả và lấy tiền lợi nhuận từ hoạt động của công ty để trả lãi cho các nhà đầu tư.

Phạm Mỹ Hạnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện, Công ty cần vốn để hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hạnh cam kết lợi nhuận lớn, trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2% đến 4%/ tháng, tương đương từ 24% đến 48%/ năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh dùng thủ đoạn sử dụng một phần tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty CP Nông sản Trà My, được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.

Mục đích của việc này, để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư là công ty Mỹ Hạnh có dự án thật. Số tiền còn lại Hạnh sử dụng trả tiền hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư, sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu được tổng số tiền 1.279 tỷ đồng. Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư là 441 tỷ đồng , trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư là 164 tỷ đồng , kèm theo tặng Voucher trị giá 34 tỷ đồng .

Tài liệu điều tra đến nay xác định còn 2.346 hợp đồng, 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền là: 850,9 tỷ đồng , gồm 3 loại hợp đồng.

Hiện cơ quan điều tra đã ghi được lời khai của 298 nhà đầu tư góp vốn với tổng số tiền 241 tỷ đồng , Hạnh đã trả gốc và lợi nhuận cho 255 nhà đầu tư với tổng số tiền là 46 tỷ đồng , còn lại chiếm đoạt số tiền 194 tỷ đồng, Hạnh chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân.