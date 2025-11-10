Chủ tịch Alaves: 'Garces vô tội'

Chủ tịch Alaves, ông Alfonso Troconiz, khẳng định niềm tin vào trung vệ nhập tịch Malaysia là Facundo Garces sau án treo giò của FIFA.

Garces tiêu tan sự nghiệp tại châu Âu.

Một trong những mối quan tâm lớn hiện tại của Alavés là trường hợp của trung vệ người Argentina, Facundo Garces. Cầu thủ này đang bị FIFA cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng do vấn đề liên quan đến làm giả giấy tờ nhập tịch của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM).

Chia sẻ về vấn đề này, ông Troconiz nói: “Chúng tôi sẽ chờ xem diễn biến vụ việc của Garces ra sao. Đây là vấn đề ngoài câu lạc bộ nhưng rõ ràng ảnh hưởng đến chúng tôi. Vụ việc vẫn chưa được định đoạt. Hơn nữa, chúng tôi vẫn có thể kháng cáo. Câu lạc bộ tiếp tục tin tưởng vào cầu thủ và quyền được coi là vô tội. Mọi thứ chưa được quyết định".

Trước đó, Alaves gạch tên Garces khỏi danh sách thi đấu tại La Liga sau phán quyết của FIFA. Vị trí trung vệ của đội đang được tạm thời đảm nhiệm bởi các hậu vệ cánh như Tenaglia và Parada.

Ông Troconiz cũng cho biết, tùy diễn biến của vụ việc, đội có thể sẽ phải chiêu mộ thêm trung vệ khi thị trường chuyển nhượng vào tháng 1/2026 mở cửa.

Theo tài liệu do FIFA công bố, hồ sơ chứng minh nguồn gốc Malaysia của Garces hoàn toàn sai lệch. FAM khẳng định ông nội của Garces, Carlos Rogelio Fernandez, sinh tại Penang, Malaysia. Tuy nhiên, các tài liệu được FIFA xác minh từ Cơ quan Hộ tịch tỉnh Santa Fe (Argentina) cho thấy ông Fernandez thực tế chào đời tại khu phố Villa Maria Selva, thành phố Santa Fe, Argentina.

Highlights Malaysia 0-0 Singapore Tối 20/12, Malaysia bị Singapore cầm hòa 0-0 trên sân nhà, qua đó chính thức bị loại khỏi ASEAN Cup 2024.