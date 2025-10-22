Chủ nhân giải Nobel Văn học 2025 gặp vấn đề sức khỏe

Nhà văn đoạt giải Nobel Văn học László Krasznahorkai bất ngờ rời khỏi lễ hội văn học ở Bồ Đào Nha vì vấn đề sức khỏe chưa thể tiết lộ.

Nhà văn László Krasznahorkai là chủ nhân của giải Nobel Văn học 2025. Ảnh: Shutterstock.

Ngày 18/10, nhà văn László Krasznahorkai, chủ nhân của giải Nobel Văn học 2025, buộc phải rút khỏi Liên hoan Văn học Quốc tế Fólió 2025 (Bồ Đào Nha) do vấn đề sức khỏe. Theo ban tổ chức, đại diện tác giả cho biết nhà văn sẽ không dự các sự kiện giao lưu và những buổi gặp gỡ báo chí.

Liên hoan Văn học Quốc tế Fólió 2025 là sự kiện đầu tiên László Krasznahorkai công khai xuất hiện sau khi nhận giải Nobel. Vì thế, thông tin ông không thể xuất hiện tại Liên hoan Fólió khiến người hâm mộ thất vọng. Trước đó, ông đã vắng mặt tại lễ khai mạc hội sách lớn nhất thế giới là Frankfurt 2025.

László Krasznahorkai là nhà văn Hungary thứ hai nhận giải Nobel Văn học, sau Imre Kertész (năm 2002) và góp tên vào danh sách những người nhận giải như José Saramago, Ernest Hemingway, Toni Morrison và Kazuo Ishiguro...

László Krasznahorkai là chủ nhân giải Nobel Văn học 2025. Đại diện Viện Hàn lâm Thụy Điển nhận định văn chương của László Krasznahorkai “đầy sức hấp dẫn, thể hiện tầm nhìn sâu sắc giữa thời đại của nỗi sợ hãi về ngày tận thế, tái khẳng định sức mạnh của nghệ thuật”.

Khi biết tin mình được trao giải, nhà văn chia sẻ ông cảm thấy vừa “bình tĩnh vừa lo lắng”. “Đây là ngày đầu tiên trong đời tôi được nhận một giải Nobel. Tôi không biết tương lai sẽ mang đến điều gì,” ông nói trong cuộc phỏng vấn với đài phát thanh Thụy Điển.

Ông được xem như cây bút đương đại quan trọng nhất của Hungary với phong cách văn chương phi lý, châm biếm, tràn ngập nỗi ám ảnh hiện sinh. Ông trở nên nổi tiếng sau tiểu thuyết đầu tay Sátántangó (năm 1985), được đạo diễn Béla Tarr chuyển thể thành phim dài hơn bảy tiếng.

Herscht 07769, tác phẩm mới nhất của ông, kể câu chuyện châm biếm về chủ nghĩa cực đoan chính trị qua góc nhìn của một thợ làm bánh bị cuốn vào những hoạt động băng đảng.

Đến nay, nhà văn có khoảng 7 tiểu thuyết cùng một số truyện ngắn, tiểu luận và kịch bản phim. Các tác phẩm của ông theo chủ nghĩa hậu hiện đại và xoay quanh những chủ đề phản địa đàng, khám phá những ham muốn và thất vọng của con người giữa thế giới rộng lớn, hỗn loạn.