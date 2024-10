Chủ mới đã đúng khi cắt hợp đồng với Alex Ferguson

Với một số người, đó là cú sốc lớn khi tượng đài bất diệt của đội bóng không còn giữ vai trò nhận lương tại CLB. Tuy nhiên, trong bối cảnh Manchester United thực hiện chính sách thắt chặt tài chính, đây là một quyết định hợp lý.

Sau 38 năm gắn bó cùng Manchester United với tư cách là HLV và sau đó là đại sứ toàn cầu, Sir Alex Ferguson sẽ không còn là nhân viên được trả lương tại CLB. Thông báo này được đưa ra sau buổi gặp gỡ gần đây giữa Sir Jim Ratcliffe và Ferguson.

Mặc dù Sir Alex Ferguson vẫn luôn được chào đón tại khu VIP trong mọi trận đấu, chủ mới nhấn mạnh rằng đội bóng không còn đủ khả năng tiếp tục chi trả cho vai trò hiện tại của chiến lược gia huyền thoại người Scotland do tình hình tài chính khó khăn.

Trong quá khứ, Sir Jim Ratcliffe từng tuyên bố rằng Sir Alex Ferguson là “một phần không thể thiếu của lịch sử Manchester United”. Và quả thật, chiến lược gia người Scotland không chỉ là một phần của lịch sử đội bóng, mà chính ông viết nên những trang huy hoàng nhất trong đó.

Với 38 danh hiệu suốt sự nghiệp cầm quân, Ferguson biến Manchester United thành một cỗ máy chiến thắng vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh. Những thành công vang dội đó góp phần xây dựng nên một thương hiệu toàn cầu, đủ sức hấp dẫn để khiến Sir Jim chi hơn 1 tỷ bảng mua lại một phần câu lạc bộ.

Từ khi nghỉ hưu vào năm 2013, Ferguson vẫn được CLB ghi nhận như một biểu tượng sống và nhận mức lương khổng lồ - lên tới 2,16 triệu bảng mỗi năm. Con số này cao hơn cả nhiều HLV hiện tại của Premier League. Tuy nhiên, Sir Alex từ lâu không còn can thiệp vào các quyết định chiến lược của CLB, mà chỉ đóng vai trò đại diện, chào đón nhà tài trợ, và thể hiện sự gắn kết của Manchester United với quá khứ vinh quang.

Trong bối cảnh Sir Jim Ratcliffe phải thực hiện nhiều biện pháp cắt giảm chi phí để tối ưu hoá hoạt động kinh doanh, như việc sa thải 250 nhân viên, yêu cầu nhân viên tự thanh toán khi tham dự trận đấu ở Wembley, và thậm chí là hủy bỏ tiệc Giáng sinh, mức lương cao dành cho một biểu tượng như Ferguson rõ ràng là một gánh nặng không cần thiết. Ngoài ra, sau cơn xuất huyết não ba năm trước, Sir Alex dần muốn giảm bớt các cam kết công việc.

Ở tuổi 82, sức khỏe không còn cho phép ông xuất hiện thường xuyên tại các sự kiện, và ông cũng chia sẻ mong muốn chỉ tham dự các trận đấu mà không còn tham gia sâu vào các hoạt động khác của CLB. Vì thế, quyết định của Sir Jim Ratcliffe không phải là một sự "cắt đứt" đột ngột, mà là sự chia tay êm đẹp và hợp lý với thực tế hiện tại.

Hơn cả một hành động cắt giảm chi phí, đây còn là bước tiến quan trọng để Manchester United thoát khỏi cái bóng khổng lồ của quá khứ. Đã qua rồi những ngày Manchester United chiến thắng mọi thứ dưới bàn tay của Ferguson.

Mỗi lần đội bóng gặp khó khăn, máy quay truyền hình lại hướng về ông, như một sự so sánh với thời kỳ huy hoàng trước đây. Điều này không chỉ đặt thêm áp lực lên những người kế nhiệm, mà còn khiến câu lạc bộ khó lòng xây dựng tương lai độc lập khỏi hình ảnh huyền thoại của Sir Alex.

Sir Jim Ratcliffe hiểu rằng điều Manchester United cần nhất bây giờ không phải là một biểu tượng lịch sử ngồi trên khán đài, mà là một chiến lược rõ ràng để trở lại vị thế đỉnh cao. Sự tôn trọng dành cho Sir Alex Ferguson là điều không bao giờ thay đổi, nhưng bây giờ là thời điểm để CLB tập trung vào những thế hệ mới, những người có khả năng đưa Manchester United đến với những đỉnh cao tiếp theo.

Với những người hâm mộ Manchester United, việc chia tay Sir Alex Ferguson với tư cách nhân viên trả lương của CLB có thể gợi lên nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, đây không phải là sự kết thúc của mối quan hệ giữa Sir Alex và đội bóng, mà là sự điều chỉnh hợp lý để cả hai tiếp tục phát triển. Ferguson mãi mãi là biểu tượng bất diệt của Manchester United, nhưng đôi khi, để tiến về phía trước, cần phải để quá khứ hào hùng ngủ yên.

Manchester United đã và đang chuẩn bị cho tương lai, và bước đi của Sir Jim Ratcliffe chỉ là một phần trong hành trình ấy - hành trình để CLB một lần nữa chạm tay vào vinh quang, dù không còn sự hiện diện của "Fergie Time."

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.