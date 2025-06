Chủ Leicester City nguy cơ phá sản

Chủ tịch Aiyawatt "Top" Srivaddhanaprabha quyết định rời bỏ vai trò Giám đốc Điều hành của tập đoàn King Power, trong bối cảnh công ty đối mặt với khoản lỗ khổng lồ và nguy cơ phá sản.

Top hiện chuyển sang làm Chủ tịch điều hành. Ông sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định phương hướng và xây dựng khung chính sách cho các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các vấn đề tài chính của Leicester trở nên nghiêm trọng sau khi CLB rớt hạng Premier League và có thể bị trừ điểm ở Championship mùa tới.

Top tiếp quản Leicester City và công ty King Power sau thảm họa tai nạn trực thăng vào năm 2018, cướp đi sinh mạng của người cha, ông Khun Vichai. Tai nạn xảy ra khi chiếc trực thăng rời sân vận động sau trận hòa của Leicester với West Ham.

Leicester trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm và trở lại Premier League mùa trước sau khi xuống hạng vào năm 2023. Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Ruud van Nistelrooy thay Steve Cooper vào tháng 12 không thể giúp "Bầy cáo" trụ lại hạng đấu cao nhất nước Anh.

Dù vậy, thành tích yếu kém trên sân cỏ được cho là quá nhỏ bé so với những khó khăn tài chính đang đe dọa King Power. Đáng chú ý, King Power được coi là công ty bán lẻ hàng miễn thuế (duty free) lớn nhất Thái Lan, với hơn 30 năm độc quyền gần như tuyệt đối trong lĩnh vực miễn thuế.

Hiện tại, King Power cố gắng đàm phán lại các hợp đồng thuê đất tại 4 sân bay lớn của Thái Lan, và họ yêu cầu không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Tuy nhiên, nếu yêu cầu được chấp thuận, Cảng hàng không Thái Lan (AOT) sẽ thiệt hại rất lớn, ước tính lên tới hơn 450 triệu bảng. Tất nhiên, AOT sớm từ từ chối.

Tuyên bố của người thay thế Top tại King Power, ông Nitinai Sirismatthakarn, cho thấy mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng. Ông thừa nhận: "Công ty như một bệnh nhân đang sống nhờ oxy. Mục đích của công ty là yêu cầu AOT ngừng cung cấp oxy vì chúng tôi không thể tiếp tục nữa. Đây là tín hiệu mà chúng tôi gửi đi".

Những lời của ông Sirismatthakarn phản ánh rõ cuộc khủng hoảng tài chính mà King Power đang đối mặt, đe dọa không chỉ hoạt động của công ty mà còn cả 7.000 nhân viên.

Ông Sirismatthakarn tiếp tục: "Chúng tôi ở trong tình thế không thể quản lý được nữa và yêu cầu AOT giúp đỡ. Chúng tôi sẽ lắng nghe. Và nếu các điều kiện cho phép chúng tôi vẫn có lãi, chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động. Nếu không, và không thể hợp tác nữa, chúng tôi sẽ chấp nhận sự thật".

Trong trường hợp xấu nhất, Top buộc phải rao bán Leicester City vì không còn đủ khả năng điều hành đội bóng.

