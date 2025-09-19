Chữ ký số phát triển kỷ lục, hướng tới phổ cập 100% dân số

Việt Nam đã cấp 22 triệu chứng thư chữ ký số trong 8 tháng đầu năm 2025, vượt tổng số được cấp trước đó, tạo nền tảng cho công chứng điện tử phát triển mạnh mẽ.

Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia, chia sẻ những thông tin đáng chú ý về

Tốc độ phát triển chữ ký số tại Việt Nam đạt mức kỷ lục trong năm 2025. Con số 22 triệu chứng thư chữ ký số được cấp chỉ trong 8 tháng đầu năm đã vượt xa tổng số 11 triệu chứng thư được cấp từ trước đến hết năm 2024. Bà Tô Thị Thu Hương, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), công bố thông tin này tại hội thảo "Vai trò của chữ ký số và dịch vụ tin cậy với công chứng điện tử" diễn ra ngày 19/9tại Hà Nội.

"Với tốc độ phát triển như hiện nay, chúng tôi kỳ vọng sau khoảng 10-15 năm nữa, 100% người dân Việt Nam đều sẽ có chứng thư chữ ký số", bà Tô Thị Thu Hương chia sẻ.

Bà so sánh với sự phát triển của viễn thông di động tại Việt Nam. Công nghệ di động có mặt từ năm 1993 và mất 15-17 năm để phổ cập 100% dân số. Hiện Việt Nam có 140 triệu thuê bao trên 100 triệu dân, đạt tỷ lệ phổ cập vượt 100%. Trong khi đó, công nghệ chữ ký số di động và chữ ký số từ xa mới được đưa vào sử dụng từ năm 2021. Sau 4 năm triển khai, tốc độ tăng trưởng đã cho thấy tiềm năng lớn.

Chữ ký số và các dịch vụ tin cậy được coi là nền tảng đảm bảo niềm tin trong giao dịch điện tử. Việc triển khai hạ tầng số được xác định là một trong những trọng tâm của Bộ Khoa học và Công nghệ.

"Hạ tầng số phải đi trước một bước", bà Hương chia sẻ quan điểm.

Đại diện NEAC cho biết, hiện 100% tổ chức đã có chứng thư chữ ký số phục vụ công tác tài chính kế toán. Tuy nhiên, lĩnh vực chữ ký số cá nhân vẫn còn hạn chế và cần phát triển mạnh hơn. Việc áp dụng công chứng điện tử được dự báo sẽ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể. Với khoảng 8 triệu hồ sơ công chứng được xử lý mỗi năm, việc chuyển đổi sang điện tử có thể tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng chi phí lưu trữ và xử lý giấy tờ.

Bà Nguyễn Thị Thơ, Phó Chủ tịch điều hành Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam, đánh giá tích cực về tiềm năng này. "Hiệp hội sẽ đồng hành cùng NEAC trong việc tuyên truyền, đào tạo và hướng dẫn công chứng viên tiếp cận công nghệ mới", bà Thơ cam kết.

Luật Công chứng 2024 đã tạo hành lang pháp lý cho công chứng điện tử. Văn bản công chứng điện tử có hiệu lực kể từ thời điểm được ký bằng chữ ký số của công chứng viên và tổ chức hành nghề công chứng.

Nghị định 23/2025/NĐ-CP về chữ ký điện tử và dịch vụ tin cậy đã thiết lập khung pháp lý đầy đủ. Các dịch vụ tin cậy bao gồm cấp dấu thời gian, chứng thực thông điệp dữ liệu và dịch vụ gửi-nhận dữ liệu bảo đảm.

Đại diện NEAC cho biết khoảng hơn 1 năm trước, khi hội nghị về vai trò của chữ ký số trong giao dịch điện tử lĩnh vực ngân hàng được tổ chức, các ngân hàng đặt ra nhiều phản biện, đặc biệt là về tuyên bố chữ ký số giá trị pháp lý tương đương chữ ký tay trong giao dịch truyền thống.

Sau đó, đơn vị đã giải đáp được các thắc mắc về công nghệ, giải pháp tích hợp. Đến nay, con số chứng thư chữ ký số đã phát triển mới phần lớn là trong giao dịch tích hợp với các giải pháp của ngân hàng.

Các đại biểu tại hội thảo thống nhất rằng việc triển khai công chứng điện tử đã có khung pháp lý cơ bản. Giai đoạn tới cần đẩy nhanh triển khai để phù hợp với chủ trương chuyển đổi số của đất nước.