Chủ hồ chứa nước bị vỡ làm chết người ở Lâm Đồng lên tiếng

Chủ đầu tư dự án hồ chứa nước bị vỡ làm chết người ở Lâm Đồng cho rằng, dung tích hồ chứa nước vừa bị vỡ dưới 500.000 m³ nên không phải xin phép xây dựng và nhấn mạnh việc không hề trốn tránh trách nhiệm trong sự cố lần này.

Ngày 4/11, trao đổi với phóng viên báo Tiền Phong, ông Phạm Thành Bắc - Chủ tịch UBND xã Tuy Phong, cho biết: Chính quyền địa phương đang phối hợp các lực lượng khảo sát thiệt hại, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau lũ quét. Hiện chính quyền địa phương đang kết hợp đoàn công tác của tỉnh tiến hành rà soát kiểm tra các hồ chứa trên núi Tân Lai.

Ông Phạm Văn Thành (SN 1957, trú thôn 2, xã Tuy Phong) cho biết, hồ trên núi Tân Lai bắt đầu chứa nước vào khoảng 3 năm trước. Trước đây người dân phát hiện và đã báo chính quyền (là xã Phong Phú cũ). Tuy nhiên, người dân nhận được câu trả lời không sao.

Về vụ sạt lở hồ chứa nước đầu tháng 10/2025, ông Thành cho biết người dân vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ từ Công ty TNHH thương mại Trang Trại Việt Phong Phú, do vướng mắc trong thoả thuận đền bù. "Hiện người dân chúng tôi muốn người chịu trách nhiệm là ai thôi", ông Thành nói.

Ông Phạm Văn Thành.

Còn chị Bùi Thị Tú Anh (SN 1987, trú thôn 3, xã Tuy Phong) cho hay, lũ quét xảy ra vào ban đêm khiến người dân không kịp trở tay. "Tôi kiến nghị chính quyền địa phương phải làm sao để thoát bớt nước trong các hồ còn lại trên núi Tân Lai. Hiện còn một hồ lớn nữa trên núi khiến dân đêm cũng không dám ngủ, sống trong tâm trạng phập phồng", chị Tú Anh chia sẻ.

Trong khi đó, ông Trần Quang Tính (SN 1974, trú TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Trang Trại Việt Phong Phú) cho biết, dự án của ông có 5 hồ chứa nước với tổng dung tích khoảng 900.000 m³.

Dự án Trang Trại Việt trên núi Tân Lai được cấp phép đầu tư từ năm 2017 và thi công từ 2018.

Theo ông Tính, các hồ này riêng rẽ, không liên thông, trong đó hồ bị sự cố có dung tích khoảng 400.000 - 450.000m³, diện tích 15ha và độ sâu trung bình 2,5 - 3m. Ông Tính cho biết, hồ này thường được trồng lúa bán ngập vào mùa khô, và dung tích chưa tới 500.000m³ nên không thuộc diện phải xin phép xây dựng. Ông cũng nhìn nhận sự cố vỡ hồ chứa nước là sự cố thiên tai.

Theo ông Tính, chiều 1/11, trên địa bàn có mưa lớn kéo dài nhiều giờ. Khi đó ông cùng công nhân đã đắp thêm đất, gia cố bờ hồ để ngăn nước tràn. "Mưa bắt đầu từ trưa, kéo suốt đến 20h không dứt. Khoảng 17h, tôi cho người báo xã để thông tin cho dân di dời, nhưng đến hơn 20h thì hồ vỡ", ông Tính cho hay.

Toàn cảnh hồ chứa nước của ông Tính trên núi Tân Lai.

Theo ông Tính, hiện cơ quan chức năng đang kiểm tra các hồ chứa và sẽ có đánh giá sớm. Ông cũng nhấn mạnh việc không hề trốn tránh trách nhiệm trong sự cố lần này. "Năm nay mưa đột biến nên mới xảy ra sự cố. Tôi rất mong mọi người sẽ công tâm về vấn đề này", ông Tính nói.

Như báo Tiền Phong đưa tin, tại buổi thị sát hiện trường của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Nguyễn Hà Lộc - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng cho rằng hồ chứa bị vỡ có dung tích khoảng 900.000m³, được xem là hồ cỡ vừa. Hồ có những điểm sâu đến 5-6 m và trong giấy phép đầu tư không có hạng mục xây dựng hồ chứa nước.