Chủ động phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp dịp Tết Nguyên Đán

Dịp Tết Nguyên Đán với đặc điểm gia tăng mật độ di chuyển và các hoạt động tụ họp đông người là điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây bệnh viêm đường hô hấp lây lan.

Bạn trẻ diện áo dài, rạng rỡ check-in tại chợ Tôn Thất Đạm cũ (phường Sài Gòn, TP.HCM) dịp Tết. Ảnh: Khương Nguyễn.

Trung tâm Kiểm soát HCDC nhấn mạnh việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh không chỉ bảo vệ sức khỏe cá nhân mà còn góp phần đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Theo dữ liệu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), các bệnh viêm đường hô hấp cấp, đặc biệt là cúm mùa, vẫn là thách thức y tế toàn cầu với khoảng 1 tỷ ca mắc mỗi năm. Trong mùa dịch 2025–2026, hệ thống giám sát ghi nhận virus cúm chủng A(H3N2) đang chiếm ưu thế tại nhiều khu vực.

Bên cạnh đó, virus hợp bào hô hấp (RSV) tiếp tục được cảnh báo là nguyên nhân gây viêm đường hô hấp nặng, dẫn đến khoảng 100.000 trường hợp không qua khỏi hàng năm trên thế giới, tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Tại Việt Nam, hệ thống giám sát của Bộ Y tế ghi nhận sự lưu hành đan xen của các chủng virus cúm A(H1N1), A(H3N2) và cúm B. Mặc dù số ca không qua khỏi từ đầu năm 2025 đến nay đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm 2024, tình trạng gia tăng cục bộ các ca mắc cúm mùa, RSV và tay chân miệng vẫn xuất hiện tại một số địa phương.

Trong bối cảnh Tết Nguyên đán cận kề, nguy cơ lây nhiễm tại các điểm tập trung đông người, phương tiện giao thông công cộng và không gian gia đình là rất lớn. Các nhóm đối tượng nguy cơ cao bao gồm người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ có thai và trẻ nhỏ.

Để mỗi gia đình đón Tết an toàn, ngành y tế khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp sau:

Vệ sinh cá nhân: Duy trì thói quen rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn sau khi tiếp xúc bề mặt công cộng. Khi ho hoặc hắt hơi, cần che miệng và mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay. Thực hiện đeo khẩu trang tại nơi đông người hoặc khi có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.

Vệ sinh môi trường: Thường xuyên lau chùi, khử khuẩn các bề mặt tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, đồ dùng sinh hoạt chung. Giữ không gian sống thông thoáng bằng cách mở cửa sổ, đón ánh sáng tự nhiên để giảm nồng độ virus trong không khí.

Tăng cường miễn dịch: Đảm bảo chế độ dinh dưỡng đầy đủ và vận động thể lực phù hợp. Chủ động tiêm vaccine phòng cúm mùa, phế cầu... theo khuyến cáo, đặc biệt là nhóm đối tượng ưu tiên.

Khi có các triệu chứng như sốt, ho, đau đầu hoặc mệt mỏi, người dân cần chủ động theo dõi sức khỏe và hạn chế tiếp xúc gần với người khác.

Ngành y tế lưu ý người dân tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà, đặc biệt là kháng sinh, để tránh tình trạng kháng thuốc hoặc gây khó khăn cho việc chẩn đoán. Khi có các dấu hiệu chuyển nặng như li bì, đau ngực, khó thở, bệnh nhân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời.