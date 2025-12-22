Choya Gold hợp tác Diệp Bảo Ngọc ra mắt bộ quà Tết giới hạn

Dòng thức uống mơ lên men cao cấp Choya Gold vảy vàng công bố diễn viên Diệp Bảo Ngọc là đại sứ thương hiệu tại Việt Nam.

Sự hợp tác này khẳng định sức hút khác biệt của Choya Gold so với sản phẩm nước mơ lên men thông thường, trở thành sản phẩm quà tặng được săn đón hàng đầu mùa Tết 2026.

Kết hợp với Diệp Bảo Ngọc lan tỏa tinh thần cứ mơ đi

Không chỉ ghi dấu ấn qua các tác phẩm điện ảnh như Lật mặt 6 hay Làm giàu với ma, Diệp Bảo Ngọc còn là người truyền cảm hứng về lối sống an lành, tái tạo năng lượng, chăm sóc sức khỏe tinh thần.

Hồi tháng 11, buổi tiệc thân mật “Cứ mơ đi” đánh dấu cột mốc quan trọng khi Choya Gold công bố hợp tác diễn viên Diệp Bảo Ngọc trong vai trò đại sứ thương hiệu, nâng tầm định vị sản phẩm tại Việt Nam. Đến chúc mừng nữ diễn viên có nhiều bạn bè, nghệ sĩ như Trương Quỳnh Anh, Hồ Bích Trâm, MC Trọng Hiền…

Diệp Bảo Ngọc trở thành đại sứ thương hiệu Choya Gold tại Việt Nam.

Chia sẻ về sự hợp tác này, Diệp Bảo Ngọc bày tỏ: “Cứ mơ đi là tinh thần tôi luôn theo đuổi suốt nhiều năm qua. Dám mơ và dám thực hiện ước mơ là động lực để tôi tốt hơn mỗi ngày. Thật trọn vẹn khi chữ ‘mơ’ trong câu chuyện của tôi tìm thấy sự đồng điệu với chữ ‘mơ’ trong Choya Gold vảy vàng từ thương hiệu hơn 100 năm của Nhật Bản. Đây là thức uống quen thuộc trong văn hóa Á Đông, phù hợp phụ nữ. Sự uy tín đó khiến tôi quyết định đồng hành Choya Gold”.

Trương Quỳnh Anh đến chúc mừng Diệp Bảo Ngọc trong vai trò mới.

Với lịch trình công việc dày đặc, Diệp Bảo Ngọc tiết lộ cô luôn tìm kiếm bí quyết thư giãn tinh thần lành mạnh. Choya Gold là lựa chọn lý tưởng vì có chứa nhiều vitamin và khoáng chất, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện chất lượng giấc ngủ, phù hợp nhịp sống hiện đại. Nước mơ thường được ưa chuộng sử dụng trong dịp sum vầy gia đình, bạn bè, biếu tặng cho đối tác và thư giãn mỗi tối sau giờ làm việc căng thẳng.

Vảy vàng 24K - sự khác biệt tạo nên đẳng cấp Choya Gold

Choya là cái tên không còn xa lạ trong văn hóa thưởng thức của người Nhật, với lịch sử hơn một thế kỷ (từ năm 1914) chuyên về sản phẩm chế biến từ quả mơ. Hiện, Choya đã có mặt tại hơn 60 quốc gia.

Choya Gold vảy vàng là phiên bản đặc biệt chỉ có tại thị trường Việt Nam. Sự độc đáo của Choya Gold đến từ nguyên liệu 100% mơ Nanko của vùng Wakayama - loại mơ được mệnh danh cao cấp bậc nhất Nhật Bản, hòa quyện cùng vảy vàng 24K.

Choya Gold vảy vàng sử dụng 100% mơ Nanko.

Nhờ quy trình ủ tự nhiên, Choya Gold có thể lưu giữ vitamin và khoáng chất từ quả mơ, hỗ trợ tiêu hóa nhẹ nhàng và mang lại cảm giác thư giãn. Không chỉ là thức uống thanh tao với vị ngọt thanh, chua dịu và hương thơm mát lành, Choya Gold với vảy vàng 24K đạt chuẩn ẩm thực cao cấp, tượng trưng cho Phúc Lộc Thọ Kim Vận, phù hợp làm quà tặng dịp lễ Tết.

Tại Việt Nam, Choya Gold được phân phối độc quyền, chính ngạch bởi Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Thương mại dịch vụ Lotus. Đơn vị có hơn 20 đại lý phân phối Choya Gold trên toàn quốc, chủ yếu ở TP.HCM, Hà Nội và Đà Nẵng. Trong số đó có Farmers Market - chuỗi siêu thị thực phẩm chuyên cung cấp thực phẩm nhập khẩu, hữu cơ với 7 chi nhánh tại TP.HCM.

Choya Gold là quà tặng lý tưởng dịp lễ, Tết.

Dịp Tết 2026, Choya Gold vảy vàng ra mắt phiên bản quà tặng với đa dạng mẫu mã cùng thiết kế sang trọng, tinh tế, gửi gắm lời chúc tài lộc, vạn sự như mơ đến người thân, đối tác. Bộ quà Tết phiên bản giới hạn gồm 2 chai Choya Gold, có chữ ký và lời chúc của đại sứ Diệp Bảo Ngọc. Thương hiệu cũng cung cấp giải pháp quà tặng số lượng lớn, thiết kế riêng theo yêu cầu doanh nghiệp. Ngoài ra, các bộ sản phẩm 1, 2 và 3 chai cũng kèm theo mẫu hộp ấn tượng.