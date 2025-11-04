Bia Hạ Long - món quà cho mùa Tết trọn vẹn

Không chỉ là thức uống, bia Hạ Long còn là món quà mang vượng khí và lời chúc thành công. Tết này, cùng Bia Hạ Long mang trọn vị Tết, trọn yêu thương đến với mọi nhà.

Mỗi mùa Tết, bia Hạ Long lại góp mặt trong khoảnh khắc đoàn viên ấm áp. Trong dịp đầu năm, ai cũng trao gửi yêu thương và lời chúc tốt lành đến người thân cho một năm mới sung túc, bình an. Trong xu hướng quà Tết hiện đại, người tiêu dùng ngày càng ưu tiên lựa chọn món quà tinh tế, thiết thực và mang giá trị tinh thần.

Món quà không thể thiếu trong ngày Tết

Nắm bắt xu hướng ấy, bia Hạ Long giới thiệu quà Tết sang trọng và thuận tiện khi trao tặng với lời chúc “Quý gia vượng khí - Mã đáo thành công”, được thiết kế sang trọng với sắc xuân rực rỡ, tượng trưng cho may mắn và tài lộc. Gói trọn trong thiết kế là hương vị đậm đà từ nguồn nguyên liệu tinh tuyển - điểm nhấn thể hiện sự sang trọng, biểu trưng cho sự gắn kết, đoàn viên và niềm vui trong mỗi cuộc gặp gỡ đầu năm.

Bia Hạ Long cùng lời chúc “Quý gia vượng khí - Mã đáo thành công” cho năm mới.

Mỗi hộp quà Bia Hạ Long là một lời chúc tài lộc hưng thịnh và thành công viên mãn. Từ bàn tiệc gia đình đến buổi tri ân đối tác, bia Hạ Long luôn hiện diện như món quà tinh tế, ý nghĩa và đậm vị Tết Việt.

Với chất lượng đạt chuẩn “Thương hiệu Quốc gia Việt Nam”, bia Hạ Long được nhiều người ví như “món quà quốc dân” của mùa Tết - món quà gửi trao niềm vui, lan tỏa vượng khí và mở đầu cho năm mới an khang, hứng khởi.

Niềm tự hào Việt trong khoảnh khắc sum vầy

Trong văn hóa Tết Việt, mâm cỗ đoàn viên không chỉ hội tụ món ăn truyền thống mà còn là biểu tượng của hạnh phúc và sum vầy. Giữa không khí ấm cúng ấy, ly bia nâng lên trở thành lời chúc cho năm mới tràn đầy vượng khí, là khoảnh khắc gắn kết tình thân, tình bằng hữu.

Bia Hạ Long, thương hiệu bia Việt mang hương vị đậm đà từ vùng đất Quảng Ninh, trở thành lựa chọn quen thuộc trong mỗi dịp Tết. Không chỉ là thức uống, bia Hạ Long trở thành cầu nối cảm xúc - nơi những câu chuyện được sẻ chia, lời chúc tốt lành được gửi gắm qua từng ly bia mát lành.

Bia Hạ Long đồng hành cùng người Việt trong mọi khoảnh khắc sum vầy.

Từ bàn tiệc gia đình, những buổi gặp gỡ bạn bè cho đến mâm cỗ đầu xuân, hình ảnh ly bia Hạ Long luôn hiện diện như biểu tượng của sự đoàn viên. Mỗi giọt bia không chỉ mang hương vị tinh túy mà còn là lời chúc cho sức khỏe, may mắn và thịnh vượng trong năm mới. Mỗi ly bia nâng lên là lời chúc vượng khí lan tỏa để Tết thêm trọn vẹn, để niềm vui thêm đong đầy trong từng bữa tiệc đoàn viên.

Mở lon khui lộc - rước ôtô cùng bia Hạ Long

Tết 2026, bia Hạ Long mang đến chương trình “Khai xuân - trúng lộc” với hàng trăm giải thưởng giá trị dành tặng khách hàng. Người tiêu dùng có cơ hội trúng giải đặc biệt là ôtô Honda HR-V G; giải nhất mỗi giải là xe máy Honda SH Mode 125 cc (phiên bản tiêu chuẩn); giải nhì mỗi giải là xe máy điện VinFast Motio; 100 giải ba mỗi giải là nồi chiên không dầu Philips 6.2 L; và hàng trăm nghìn giải tư là mã nạp tiền điện thoại trị giá 10.000 đồng.

Cơ hội trúng lớn cùng bia Hạ Long.

Cách tham gia đơn giản với mỗi thùng bia có sẵn thẻ cào may mắn in thông tin chương trình. Khách hàng cào để nhận mã dự thưởng gồm 7 ký tự chữ và số, sau đó tra cứu thông tin trúng thưởng bằng một trong hai cách. Cách một, khách hàng soạn tin nhắn theo cú pháp BHL [mã dự thưởng] gửi đến 8068 bằng số điện thoại chính chủ của Vinaphone, Mobifone hoặc Viettel. Hoặc cách hai, bạn có thể truy cập website doithuong2026.biahalong.com và nhập mã để tham gia. Trong vòng vài phút, hệ thống gửi kết quả trúng thưởng tự động, nhanh chóng và minh bạch.

Chương trình khuyến mại được áp dụng tại các điểm Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thái Nguyên, Hà Nội, Thanh Hóa, Lạng Sơn và Phú Thọ.

Các sản phẩm áp dụng trong chương trình gồm bia lon Hạ Long Legend, bia lon Hạ Long Legend Sleek, bia lon Hạ Long Sapphire, bia lon Hạ Long Sapphire Sleek, bia lon Sapphire Golden Sleek, bia lon Hạ Long Idol Sleek (loại lon 330 ml, 24 lon/thùng).

Không chỉ là thức uống, Bia Hạ Long dần khẳng định sứ mệnh của một thương hiệu quốc gia, trở thành cầu nối đoàn viên và lời chúc phúc đầu năm, lan tỏa niềm vui, may mắn và gắn kết trong mỗi cuộc sum vầy.