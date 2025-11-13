Quốc hội chốt thu ngân sách năm 2026 hơn 2,5 triệu tỷ đồng

Chiều 13/11, với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026.

Quốc hội thống nhất số thu ngân sách Nhà nước năm 2026 dự toán đạt trên 2,5 triệu tỷ đồng. Ảnh: Quochoi.vn.

Theo Nghị quyết dự toán ngân sách Nhà nước năm 2026 mới được thông qua, Quốc hội thống nhất số thu ngân sách Nhà nước năm tới đạt trên 2,529 triệu tỷ đồng . Trong đó, thu ngân sách Trung ương đạt trên 1,225 triệu tỷ và thu ngân sách địa phương là 1,304 triệu tỷ đồng .

Nghị quyết cũng thống nhất sử dụng 23.839 tỷ đồng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương đến hết năm 2025 còn dư chuyển sang bố trí dự toán năm 2026 để thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Trong số thu ngân sách kể trên, thu nội địa ước đạt gần 2,2 triệu tỷ, đa số nguồn thu vẫn đến từ các khoản thu quan trọng như thu về nhà, đất dự toán đạt 550.778 tỷ; thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh dự toán đạt 503.754 tỷ; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dự toán đạt 321.418 tỷ; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 237.037 tỷ; và thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 194.417 tỷ đồng …

Ngoài ra, Nghị quyết cũng đặt mục tiêu thu 57.716 tỷ đồng từ hoạt động xổ số kiến thiết năm tới.

STT Chỉ tiêu Số thu (tỷ đồng) I Thu nội địa 2.199.967 1 Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước 194.417 2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 321.418 3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 503.754 4 Thuế thu nhập cá nhân 237.037 5 Thuế bảo vệ môi trường 43.846 6 Các khoản thu về nhà, đất 550.778 7 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 57.716 8 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước, thu tiền sử dụng khu vực biển 12.617 9 Thu khác ngân sách 56.942 10 Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác 1.961 11 Thu hồi vốn, thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh lệch thu, chi của Ngân hàng Nhà nước 109.346

Tổng số chi ngân sách Nhà nước năm tới dự kiến là 3,159 triệu tỷ, trong đó, chi ngân sách Trung ương chiếm 1,809 triệu tỷ, đã bao gồm dự toán 238.421 tỷ để bổ sung cân đối ngân sách địa phương, dự toán 187.175 tỷ đồng bổ sung có mục tiêu ngân sách địa phương, dự toán 53.554 tỷ đồng bổ sung cho các địa phương bảo đảm thực hiện mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Chi ngân sách địa phương còn lại là 1,35 triệu tỷ, không bao gồm chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu, bổ sung cân đối, bổ sung để bảo đảm tiền lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Với số liệu thu - chi kể trên, mức bội chi ngân sách Nhà nước năm 2026 là 605.800 tỷ đồng , tương đương 4,2% GDP. Gồm bội chi ngân sách Trung ương 583.700 tỷ, tương đương 4% GDP và bội chi ngân sách địa phương là 22.100 tỷ đồng , chiếm 0,2% GDP.

Cũng tại Nghị quyết, Quốc hội đã thống nhất tổng nhu cầu huy động của ngân sách Nhà nước năm tới là 985.784 tỷ đồng .

Liên quan chính sách tiền lương, chính sách xã hội năm tới, Quốc hội yêu cầu các bộ, cơ quan Trung ương, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương theo quy định.

Năm 2026 tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách chính sách tiền lương, bao gồm: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê và bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Quốc hội cũng cho phép mở rộng phạm vi sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương của ngân sách Trung ương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và tinh giản biên chế; cho phép sử dụng nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương để thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành và tinh giản biên chế.

Giao Chính phủ rà soát kinh phí tiết kiệm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên (chi tiền lương và chỉ hoạt động theo quy định của pháp luật) do tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; cho phép các địa phương sử dụng số kinh phí tiết kiệm này để bổ sung nguồn cải cách tiền lương của ngân sách địa phương.

Từ năm 2026, giao Chính phủ chủ động sử dụng nguồn tích lũy cho cải cách tiền lương để đảm bảo thực hiện các chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập theo quy định.