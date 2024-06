Chồng cầu thủ của Ji Yeon (T-ara) xảy ra xô xát

Sports Khan đưa tin ngày 6/6, Ji Yeon, thành viên nhóm T-ara đang bị công kích trên mạng xã hội bởi tranh cãi của chồng cô. Theo Sports Khan, trang cá nhân và các nền tảng mạng xã hội của Ji Yeon đang tràn ngập những bình luận ác ý. Cư dân mạng để lại rất nhiều bình luận chỉ trích chồng của Ji Yeon dưới các bài đăng của cô.

"Hãy quản lý tính khí nóng nảy của chồng cô tốt hơn", "Hành động của anh ấy thật thiếu chuyên nghiệp", "Hãy nói chuyện với chồng bạn một cách nghiêm túc", "Tính cách của chồng bạn có vấn đề gì vậy?", "Hãy làm gì đó với Jae Gyun đi, dạo này anh ấy trông tệ quá”, là những bình luận được Sports Khan trích đăng.

Trước đó, trận đấu giữa KT Wiz và Hanwha Eagles diễn ra tại Suwon KT Wiz Park. Theo truyền thông Hàn Quốc, căng thẳng giữa 2 đội xuất phát từ việc điểm số chênh lệch quá lớn. Ở cuối hiệp 8, khi Hanwha dẫn trước 10 điểm, màn ăn mừng hơi quá mức của Park Sang Won đã kích thích KT Wiz khiến các cầu thủ của đội này khó chịu.

Khi đó, cầu thủ Ryu Hyun Jin cũng như huấn luyện viên ném bóng Park Seung Min của đội Hanwha tới băng ghế dự bị của KT để xin lỗi. Mọi chuyện tưởng như kết thúc tại đó.

Tuy nhiên, sau khi hiệp 9 của trận đấu kết thúc, Hwang Jae Gyun (chồng của Ji Yeon và chơi cho đội KT Wiz) bước ra sân rồi gọi Park Sang Won sang một bên. Hwang Jae Gyun nói: “Hãy đến đây” và không thể kiềm chế được cơn tức giận. Hành động của Hwang Jae Gyun khiến mâu thuẫn giữa 2 đội leo thang và xảy ra xô xát.

Ji Yeon - thành viên nhóm T-ara - và cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun kết hôn vào 10/12/2022 tại khách sạn Shilla ở Seoul. Ji Yeon sinh năm 1993, là thành viên nhóm nhạc T-ara. Nhóm nhạc từng nổi tiếng vào những năm đầu thập niên 2010 với nhiều bản hit như Lovey Dovey, Roly Poly, Cry Cry, Day By Day… Hiện, Ji Yeon tập trung cho công việc diễn xuất.

Hwang Jae Gyun sinh năm 1987. Anh là cầu thủ bóng chày chuyên nghiệp của đội KT Wiz. Jae Gyun từng chơi cho đội Hyundai Unicorns, Nexen Heroes và Lotte Giants.

