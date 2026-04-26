Chôn lấp trái phép gần 400 tấn chất thải công nghiệp

  • Chủ nhật, 26/4/2026 06:31 (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa đề nghị truy tố kẻ đổ, chôn, lấp trái phép gần 400 tấn chất thải rắn công nghiệp ra môi trường.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Phạm Văn Tuân (SN 1986, ở phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) về tội Gây ô nhiễm môi trường.

Hiện trường vụ đổ, chôn, lấp chất thải trái phép tại Tổ dân phố Kim Huy, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, đêm 3/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đồng loạt ra quân, bắt quả tang một nhóm người có hành vi vận chuyển, đổ, chôn, lấp chất thải trái phép tại khu đất ao của gia đình Phạm Văn Tuân.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện ô tô tải do L.V.H (SN 1995, ở xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên) cầm lái đang đổ trái phép chất thải rắn công nghiệp theo sự chỉ đạo của Phạm Văn Tuân.

Mở rộng kiểm tra tại điểm tập kết chất thải bên trong một công ty ở phường Thượng Hồng (Hưng Yên), Tổ công tác tiếp tục phát hiện 1 máy xúc và 4 xe tải khác đang chờ lấy chất thải để vận chuyển về san lấp tại khu đất ao của gia đình Phạm Văn Tuân.

Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng liên quan đều không xuất trình được giấy phép thu gom, vận chuyển, xử lý hay chôn lấp chất thải theo quy định.

Ngày 30/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Văn Tuân về tội Gây ô nhiễm môi trường theo quy định tại Điểm d, Khoản 2, Điều 235 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ kết quả điều tra, công an xác định Phạm Văn Tuân là cá nhân không đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường, không có chức năng thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải nhưng đã chỉ đạo, tổ chức đổ, chôn, lấp trái phép 393.460 kg chất thải rắn công nghiệp thông thường.

Hiện, vụ án đã kết thúc điều tra, hồ sơ được chuyển sang Viện KSND tỉnh Hưng Yên để đề nghị truy tố bị can trước pháp luật.

Dùng vỏ bọc doanh nghiệp môi trường đổ trộm hơn 20.000 tấn chất thải

Dưới vỏ bọc doanh nghiệp môi trường, nhóm đối tượng do Lê Thị Thùy Trang cầm đầu đã thu gom rồi đổ trái phép hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp ra môi trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

10:59 15/4/2026

Bắt 'bà trùm' cầm đầu đường dây chôn lấp hơn 20.000 tấn chất thải

Trang lập ra nhiều pháp nhân là các doanh nghiệp để điều hành việc xử lý chất thải trái phép, đổ ra môi trường và thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

23:08 14/4/2026

Diễn biến mới vụ san lấp hơn 15.000 tấn chất thải trái phép

Hơn 15.000 tấn chất thải tại khu vực Thủy cung thuộc dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu (phường Vũng Tàu, TP.HCM) đang được chủ đầu tư khắc phục, chuyển giao toàn bộ chất thải cho đơn vị có Giấy phép xử lý chất thải để xử lý theo quy định.

12:29 14/4/2026

Minh Khang/VTCNews

    Hà Nội siết hoạt động các cơ sở kinh doanh nhạy cảm

    14 giờ trước 18:17 25/4/2026

    0

    Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 654 quán karaoke, trong đó 184 cơ sở đủ điều kiện hoạt động, 336 cơ sở thiếu hoặc không đủ thủ tục (chiếm 51,3%), và 203 cơ sở bị đình chỉ hoặc tạm đình chỉ do vi phạm về phòng cháy, chữa cháy.

