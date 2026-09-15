Chó rông cắn 2 trẻ em: Mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dại

Hai trẻ tại xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, bị một con chó nuôi chưa được tiêm phòng dại cắn. Kết quả xét nghiệm sau đó xác định con vật dương tính với virus dại.

Bệnh dại hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, khi bị cắn, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để tiêm vaccine. Ảnh: Shutterstock.

Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút cho biết đơn vị ghi nhận hai trường hợp trẻ em bị chó dại cắn tại thôn 5, xã Cư Jút. Cả hai đã được tiêm vaccine và huyết thanh phòng bệnh dại, hiện tiếp tục được theo dõi.

Vụ việc xảy ra chiều 11/9. Một con chó màu vàng, nặng khoảng 12 kg, của một hộ dân tại thôn 5 chạy rông trong khu vực. Theo chủ nuôi, trước khi tấn công người, con chó không có biểu hiện bất thường như bỏ ăn, chảy nước dãi hay sùi bọt mép và chưa được tiêm phòng dại.

Trước đó, con chó đã cắn hai con chó ở gần nhà hàng xóm. Khoảng 15h, con vật chạy vào sân nhà và cắn cháu C.T.L. Khoảng 30 phút sau, cháu B.M.T. đi ngang qua cũng bị con chó tấn công.

Sau khi tiếp tục tấn công một con chó khác, con vật bị lực lượng an ninh thôn vây bắt. Khoảng 17h, chó bị dí điện.

Cán bộ thú y sau đó lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm tại Trạm Chẩn đoán và xét nghiệm thuộc Trung tâm Chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương II. Kết quả ngày 12/9 xác định mẫu bệnh phẩm dương tính với virus dại.

Cháu C.T.L. bị cắn vào vùng hạ sườn bên phải và cẳng tay phải. Gia đình đã rửa vết thương bằng xà phòng và đưa trẻ đi tiêm phòng. Ngày 12/9, trẻ được tiêm vaccine dại và huyết thanh phòng uốn ván.

Sau tiêm, trẻ sốt nhẹ, tức ngực và khó thở nên được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút khám, điều trị. Hiện trẻ tỉnh táo, tiếp xúc tốt, không còn khó thở, không tức ngực; các vết thương khô, không chảy máu, không rỉ dịch.

Cháu B.M.T. bị chó cắn vào vùng má trái với 4 vết răng cắn sâu gây chảy máu và nhiều vết xước da. Trẻ được gia đình rửa vết thương bằng xà phòng, đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk, xử lý và khâu vết thương, đồng thời tiêm một mũi SAT phòng uốn ván.

Sau đó, trẻ được tư vấn đến Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột để tiêm vaccine và huyết thanh phòng bệnh dại. Hiện trẻ tỉnh táo, tiếp xúc và ăn uống tốt; vết thương khô, không chảy máu, không rỉ dịch.

Sau vụ việc, Trung tâm Y tế khu vực Cư Jút phối hợp Trạm Y tế xã Cư Jút điều tra, giám sát dịch tễ, xác minh những người bị chó cắn và rà soát các trường hợp có nguy cơ tại khu vực lân cận.

Ngành y tế đồng thời tuyên truyền cho người dân nhận biết bệnh dại ở động vật, tiêm vaccine phòng dại cho chó, mèo và cách ly, theo dõi những con vật đã bị chó dại cắn hoặc tiếp xúc với chó dại theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Người dân tại khu vực liên quan cũng được hướng dẫn khử khuẩn môi trường và tiếp tục tiêm vaccine dại đúng phác đồ.