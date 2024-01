Chờ đợi gì ở đế chế điện ảnh Disney năm 2024?

Năm 2024, nhà Chuột sẽ trình làng nhiều tác phẩm điện ảnh sau đợt khủng hoảng. "Deadpool 3", "Inside Out 2" là hai trong số các tác phẩm thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Khép lại 2023, Disney là hãng phim có doanh thu cao thứ 2 toàn cầu khi mang về 4,8 tỷ USD với 17 tác phẩm. Trong đó, nhà Chuột có 4 tác phẩm lọt top 10 doanh thu cao nhất năm là Guardians of the Galaxy Vol. 3 ( 845 triệu USD ), The Little Mermaid ( 568 triệu USD ), Elemental ( 479 triệu USD ) và Ant-Man and the Wasp: Quantumania ( 476 triệu USD ).

Bước vào 2024, hãng phim thế kỷ tiếp tục phát hành nhiều tác phẩm. Từ siêu anh hùng, hoạt hình, tới kinh dị, hành động, Disney góp phần tăng tính đa dạng cho thị trường điện ảnh. Dẫu vậy, Disney vẫn cần thời gian để hồi phục sau loạt khủng hoảng trầm trọng.

Đa dạng thể loại tác phẩm

Trước mắt, Disney sẽ cho tái chiếu Turning Red và Luca đóng vai trò làm bước đệm cho Inside Out 2. Phần phim đầu tiên ra mắt năm 2015 thành công rực rỡ khi thu về 858 triệu USD toàn cầu và thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc tại Oscar 2016. Đoạn giới thiệu Inside Out 2 cho thấy Riley bước vào giai đoạn tuổi teen với sự xuất hiện của những cảm xúc mới.

Năm 2024, thương hiệu tỷ đô Planet of the Apes sẽ tái ngộ khán giả toàn cầu với hậu truyện Kingdom of the Planet of the Apes. Tác phẩm lấy bối cảnh hàng trăm năm sau War for the Planet of the Apes (2017) khi ​​loài khỉ thống trị Trái Đất. Theo đó, màn đối đầu giữa Noa và phản diện Proximus Caesar là tâm điểm chính. Vắng bóng chú khỉ Caesar, bộ phim cần có sự đột phá mới có thể chinh phục người hâm mộ loạt phim.

Song, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào bom tấn Deadpool 3 bởi đây là tác phẩm điện ảnh duy nhất thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU) ra mắt trong năm nay. Bộ phim không chỉ là màn chào sân của tay lính đánh thuê bất tử trong MCU mà còn liên hệ trực tiếp tới kỷ nguyên Đa vũ trụ. Đặc biệt, sự trở lại của Hugh Jackman trong vai Wolverine khiến người hâm mộ vỡ òa. Disney cần tác phẩm vực dậy MCU và Deadpool 3 chính là lời giải cho bài toán này.

Nhà Chuột tự tin cho ra mắt loạt tác phẩm đa dạng thể loại trong năm 2024.

Bên cạnh loạt tác phẩm mũi nhọn, Disney còn dành sự chăm chút cho mảng phim kinh dị. Mở đầu là The First Omen, bộ phim đóng vai trò tiền truyện, giải mã những vấn đề bí ẩn xoay quanh quỷ dữ Damien kể từ The Omen (1976). Ngoài ra, Alien: Romulus đánh dấu màn tái xuất cho thương hiệu kinh dị Alien. Lấy mốc thời gian giữa Alien (1979) và Aliens (1986), bộ phim tiếp tục hành trình khám phá vũ trụ trước mối hiểm họa từ sinh vật ngoài hành tinh.

Trở lại 2019, bom tấn live-action The Lion King khuynh đảo phòng vé toàn cầu khi thu về 1,6 tỷ USD , theo Box Office Mojo. Lắng nghe phản hồi tích cực từ khán giả, Disney không ngần ngại bật đèn xanh cho phần ngoại truyện Mufasa: The Lion King. Bộ phim sẽ mang đến góc nhìn thú vị về thời trai trẻ của Mufasa, trên hành trình trở thành Vua sư tử.

Dễ thấy 2024 sẽ là một năm sôi động của Disney khi cho ra mắt hàng loạt tác phẩm phong phú về thể loại. Để duy trì vị thế hàng đầu tại Hollywood, nhà Chuột cần nhiều hơn là những tác phẩm ăn khách, được khán giả yêu mến.

Mong chờ sự đột phá

Loạt tác phẩm kể trên cho thấy Disney đa dạng về thể loại, song khiêm tốn về số lượng. Lý do dẫn đến sự hiu quạnh này là ảnh hưởng từ cuộc đình công hồi tháng 5/2023. Theo đó, nhà Chuột và nhiều hãng phim lớn nhỏ tại Hollywood đều phải dời lịch chiếu tùy thuộc vào tiến độ sản xuất của từng dự án.

Với mảng phim hoạt hình, Disney tăng cường sự hiện diện tại các cụm rạp bằng cách tái chiếu loạt tác phẩm nhà Pixar là Soul (2020), Luca (2021) và Turning Red (2022). Bộ ba phim có điểm chung là đều phát hành trên nền tảng trực tuyến, trong thời điểm dịch bệnh phức tạp. Nỗ lực của Disney không chỉ cải thiện doanh thu mà còn đưa khán giả trở lại rạp chiếu trước sự mê hoặc từ nền tảng trực tuyến.

Trả lời Variety về vấn đề này, Pete Docter, giám đốc sáng tạo của Pixar cho biết: "Chúng tôi đang cố thuyết phục khán giả rằng họ đã bỏ lỡ rất nhiều điều khi không xem những bộ phim này trên màn ảnh rộng".

Trên thực tế, Deadpool 3, Inside Out 2 và The Lion King là những tác phẩm đáng chú ý, bởi bộ ba phim đại diện cho 3 mảng chính tại Disney gồm siêu anh hùng, hoạt hình và live-action. Đáng tiếc, nhiều năm qua, loạt tác phẩm liên tiếp trồi sụt về chất lượng, doanh thu ảm đạm, tranh cãi bủa vây. Cho nên, bộ ba kể trên cần cho thấy sự đột phá từ nhà Chuột, không phụ lòng người hâm mộ toàn cầu.

Năm 2024 sẽ là bệ phóng giúp Disney bứt phá trong nhiều năm tới.

Năm 2023 cũng là thời điểm nhà Chuột kỷ niệm 100 năm thành lập, cột mốc quan trọng mà không nhiều hãng phim có được. Theo đó, việc hạn chế ra mắt phim năm 2024 là nước cờ thông minh, giúp nhà Chuột có thời gian nhìn lại chặng đường đã qua, lên kế hoạch định hướng cho giai đoạn tiếp theo.

Đối với những tác phẩm dời lịch sẽ có thêm thời gian để trau chuốt, đảm bảo khi ra mắt khán giả với chất lượng tốt nhất cả về nội dung và hình ảnh.

Nhìn chung, Disney 2024 có nhiều điều thú vị, xứng đáng nhận được sự kỳ vọng từ khán giả. Đồng thời, nhà Chuột cần có những điều chỉnh, nước đi táo bạo để tương xứng với danh hiệu đế chế tỷ đô, hãng phim trăm tuổi.