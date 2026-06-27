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Xã hội

Chính thức bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ 1/7

  • Thứ bảy, 27/6/2026 10:54 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Công an chính thức bỏ phần sát hạch lái xe mô phỏng từ ngày 1/7 theo quy định mới về đào tạo và sát hạch lái xe.

Cán bộ CSGT kiểm tra sát hạch lái xe trên xe.

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ban hành Thông tư Quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế (thay thế Thông tư số 12/2025/TT-BCA ngày 28/02/2025).

Trong đó, quy định bỏ bài thi mô phỏng trên máy tính, thực hiện từ ngày 1/7/2026.

Quy định này được thực hiện căn cứ vào quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ và Nghị định số 94/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe, có hiệu lực thi hành ngày 1/7/2026 (bãi bỏ Nghị định số Nghị định số 160/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động đào tạo và sát hạch lái xe), tại Điều 24 về điều kiện về cơ sở vật chất của Trung tâm sát hạch lái xe đã bỏ quy định trang bị thiết bị sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, bỏ quy định trang bị phòng sát hạch mô phỏng.

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https://cand.vn/chinh-thuc-bo-phan-sat-hach-lai-xe-mo-phong-tu-172026-post815102.html

Theo Thu Thuỷ/Công an nhân dân

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