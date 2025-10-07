Chính quyền ông Trump sắp chi 15 tỷ USD giải cứu nông dân Mỹ

Chính quyền ông Trump dự kiến tung gói hỗ trợ hàng chục tỷ USD nhằm giúp nông dân vượt qua khó khăn do thiệt hại từ xung đột thương mại và vụ mùa kỷ lục.

Đậu tương được chất lên xe tải từ phễu trung chuyển trong mùa thu hoạch tại Deerfield, bang Ohio, Mỹ, ngày 7/10/2021. Ảnh: Reuters.

Nguồn tin của Reuters cho biết kế hoạch có thể được công bố sớm nhất vào ngày 7/3 (giờ địa phương), song quá trình triển khai có thể gặp nhiều trở ngại do chính phủ liên bang đang trong tình trạng đóng cửa, khiến Quốc hội khó có thể thông qua khoản chi lớn như vậy. Ngoài ra, nguồn dự trữ tài chính hiện có của chính phủ cũng không đủ để chi trả toàn bộ gói hỗ trợ.

Giới nông dân Mỹ vốn là nhóm cử tri trung thành của ông Trump. Tuy nhiên, trong thời gian qua nhóm này đã liên tục gây sức ép yêu cầu chính quyền tìm giải pháp thương mại mới, trong bối cảnh Trung Quốc ngừng mua đậu tương Mỹ và sản lượng ngô kỷ lục khiến lợi nhuận giảm sâu.

Các nghị sĩ Cộng hòa cảnh báo nếu không có hỗ trợ kịp thời, nông dân có thể đối mặt với một "thảm họa tài chính" ngay trong năm nay. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết Nhà Trắng sẽ công bố gói hỗ trợ vào ngày 7/10.

Một trong các nguồn tin cho biết gói cứu trợ có thể dao động 10- 15 tỷ USD , được coi là "phao cứu sinh tạm thời" giúp nông dân vượt qua mùa thu hoạch và có thể được nối tiếp bằng các khoản hỗ trợ bổ sung sau đó.

Khoản tiền này sẽ tập trung cho người trồng đậu tương và các nhóm nông sản khác chịu thiệt hại từ thương chiến với Trung Quốc, dù chi tiết cụ thể chưa được công bố.

Theo phát ngôn viên Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), nông dân đang được hưởng lợi từ các chính sách cắt giảm thuế, các hiệp định thương mại và chương trình hỗ trợ nông nghiệp mới trong đạo luật chi tiêu và giảm thuế của ông Trump hồi tháng 7.

"Tổng thống Trump đã nhiều lần khẳng định sẽ không bỏ rơi nông dân. USDA sẽ tiếp tục đánh giá tình hình kinh tế nông nghiệp và cân nhắc các biện pháp hỗ trợ bổ sung. Tuy nhiên, hiện chưa có thông tin mới để công bố", phát ngôn viên cho biết.

Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Kevin Hassett cũng nói trên CNBC hôm 6/10 rằng Nhà Trắng đã họp nhiều lần trong hai tuần qua để bàn về gói cứu trợ, nhấn mạnh: "Chúng tôi đang chuẩn bị những biện pháp lớn, và chúng sẽ sớm được công bố".

Trước đó, ông Trump nhiều lần tuyên bố nguồn thu từ thuế quan sẽ được dùng để chi trả cho gói cứu trợ nông dân. Tuy nhiên, theo quy định hiện hành, các khoản chi trực tiếp cho nông dân bị giới hạn ở mức 350 triệu USD , chỉ là một phần rất nhỏ so với con số đang được thảo luận.

Bên cạnh đó, mọi điều chỉnh đều cần sự phê duyệt của Quốc hội - một điều khó xảy ra trong bối cảnh chính phủ đang đóng cửa.

Một lựa chọn khác là rút vốn từ Quỹ Tín dụng Hàng hóa (CCC) của Bộ Nông nghiệp, cơ chế tài chính thường được bổ sung ngân sách vào mùa thu hàng năm. Song, do tình trạng đóng cửa, nguồn quỹ này chưa được nạp lại.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng sử dụng CCC để chi hơn 23 tỷ USD cứu trợ thương mại cho nông dân, nhiều hơn khoảng 3 tỷ USD so với mức được phép, theo báo cáo của Cơ quan Kiểm toán Chính phủ (GAO). Nhưng hiện tại, số tiền còn lại trong CCC không đủ để chi cho gói hỗ trợ mới.

Năm nay, nông dân Mỹ dự kiến nhận khoản hỗ trợ kỷ lục hơn 40 tỷ USD từ các chương trình cứu trợ thiên tai và kinh tế mà Quốc hội đã thông qua năm ngoái. Con số cho thấy mức độ phụ thuộc ngày càng lớn của khu vực nông nghiệp vào trợ cấp liên bang.