Chính quyền Mỹ thông báo với Quốc hội về chiến dịch tại Venezuela

Ngày 3/1, ít giờ sau khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự tại Venezuela, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã bắt đầu thông báo với lãnh đạo Quốc hội Mỹ và các ủy ban chủ chốt về việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại New York dẫn nguồn tin báo chí tại địa bàn cho biết lý do được chính quyền Tổng thống Trump viện dẫn cho hành động quân sự này là Điều 2 Hiến pháp Mỹ, theo đó quy định quyền hạn của tổng thống trên cương vị Tổng Tư lệnh quân đội.

Sáng cùng ngày, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Mike Lee (bang Utah) đăng tải trên mạng xã hội thông tin Ngoại trưởng Marco Rubio đã thông báo với ông về chiến dịch quân sự tại Venezuela.

Theo đó, Washington cho rằng chiến dịch này nhằm bảo vệ các công dân Mỹ tham gia vào nỗ lực bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và được tiến hành hợp pháp theo Điều 2 của Hiến pháp Mỹ.

Trước đó, trả lời phỏng vấn của báo chí, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles từng tuyên bố các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela sẽ cần sự chấp thuận của Quốc hội.

Hiện có những phản ứng trái chiều trong Quốc hội Mỹ đối với chiến dịch quân sự của chính quyền Tổng thống Trump. Thượng nghị sĩ Dân chủ Brian Schatz cho rằng Mỹ “không có lợi ích quốc gia sống còn ở Venezuela để biện minh cho chiến tranh”, nhấn mạnh Washington không nên sa vào một cuộc chiến khác.

Thượng nghị sĩ Dân chủ Ruben Gallego cũng đánh giá vụ tấn công Venezuela là “trái phép” và không có lý do gì để Mỹ phải gây chiến với Venezuela.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Mike Lee của đảng Cộng hòa cho biết ông mong chờ “được biết điều gì có thể biện minh về mặt hiến pháp cho hành động này trong bối cảnh không có tuyên bố chiến tranh hay sự cho phép sử dụng vũ lực quân sự”.