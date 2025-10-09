Chính phủ Mỹ tiếp tục đóng cửa sau 6 lần bỏ phiếu bất thành

Tình trạng đóng cửa chính phủ ở Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt sau khi các thượng nghị sĩ ngày 8/10 một lần nữa bác bỏ kế hoạch mở cửa lại chính phủ của cả đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ.

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington D.C. Ảnh: THX

Với tỷ lệ 54 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện đã không thể thông qua đề xuất của đảng Cộng hòa đưa ra nhằm cấp ngân sách cho chính phủ đến giữa tháng 11 do không hội tụ đủ ít nhất 60 phiếu ủng hộ cần thiết để đưa dự luật tiến tới giai đoạn bỏ phiếu cuối cùng.

Thượng viện cũng đã bác bỏ dự luật chi tiêu ngắn hạn thay thế của đảng Dân chủ theo ranh giới đảng phái, với 47 phiếu thuận và 52 phiếu chống, trong đó tất cả các thượng nghị sĩ Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ và tất cả các thượng nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu phản đối.

Cuộc bỏ phiếu này đánh dấu lần thứ 6 các thỏa thuận thất bại tại Thượng viện. Đảng Dân chủ thúc đẩy cải cách chăm sóc sức khỏe trong gói dự luật của họ, trong khi dự luật do đảng Cộng hòa hậu thuẫn sẽ giữ nguyên ngân sách chính phủ cho đến ngày 21/11.

Các động thái này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cảnh báo ông có thể ngăn chặn việc trả lương cho các nhân viên liên bang bị tạm nghỉ việc sau khi việc chính phủ đóng cửa lần này kết thúc, một sự thay đổi lớn so với các lần đóng cửa trước.

Lời đe dọa của ông Trump đã làm gia tăng áp lực với thượng nghị sĩ đảng Dân chủ nhằm chấm dứt bế tắc và dẫn đến sự giám sát pháp lý đối với các chiến thuật của Nhà Trắng. Tổng thống Trump cũng đã đe dọa sẽ sa thải nhân viên liên bang và cắt giảm các chương trình của chính phủ nếu tình trạng đóng cửa tiếp tục.

Cùng ngày, Hạ nghị sĩ Kevin Kiley (đảng Cộng hòa) ngày 8/10 đã kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Johnson không nên nghĩ đến việc hủy phiên họp Hạ viện lần thứ ba liên tiếp. Lần gần nhất Hạ viện họp là ngày 19/9, khi cơ quan này thông qua một nghị quyết tạm thời nhằm cấp kinh phí hoạt động cho chính phủ trong thời gian ngắn.

Theo lịch hiện tại, Hạ viện dự kiến sẽ họp trở lại vào tuần tới, nhưng ông Johnson nhiều lần tuyên bố rằng Hạ viện chỉ trở lại làm việc sau khi Thượng viện thông qua nghị quyết tạm thời và chính phủ mở cửa trở lại.

Trong khi đó, Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cảnh báo tình trạng hoãn chuyến bay dự kiến sẽ tiếp diễn trên toàn quốc khi cơ quan này phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân sự tại các sân bay do chính phủ liên bang đóng cửa.

Những ngày qua, FAA đã ghi nhận nhiều trường hợp hoãn chuyến do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu tại các sân bay ở Boston; Burbank (California); Chicago; Denver; Houston; Las Vegas; Nashville (Tennessee); Newark (New Jersey); Philadelphia; và Phoenix.

Tình trạng thiếu nhân sự bắt đầu từ 6/10, khi các nhân viên kiểm soát không lưu phải làm việc không lương do chính phủ ngừng hoạt động. Sáng 8/10, FAA cho biết sân bay quốc tế Newark Liberty - một trong 3 sân bay lớn trong khu vực đô thị New York - dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nhân viên, buộc phải giảm số lượng chuyến bay đi và đến để đảm bảo an toàn trong điều kiện nhân lực hạn chế.