Chiêu trò gửi công văn giả của cơ quan Nhà nước để lừa đảo

Cục Thuế khẳng định giấy tờ thuế thu 80.000 đồng đăng tải trên MXH không phải mẫu sử dụng của hệ thống cơ quan thuế và không do Cục Thuế hay các đơn vị ngành thuế phát hành.

Cục Thuế cảnh báo hành vi lừa đảo mới qua hình thức gửi công văn giả của cơ quan Nhà nước chuyển phát nhanh (SPX). Ảnh: Cục Thuế.

Cục Thuế cho biết gần đây trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin về việc một số người dân nhận được phong bì của Cục Thuế chuyển phát nhanh (SPX) với yêu cầu thanh toán 80.000 đồng. Khi mở ra bên trong chỉ có bản photocopy của công văn cơ quan Nhà nước.

Trong vụ việc này, Cục Thuế khẳng định các phong bì và giấy tờ bên trong không phải do Cục Thuế hay các đơn vị ngành thuế phát hành. Đồng thời, loại phong bì như trong hình ảnh lan truyền trên mạng không phải mẫu được sử dụng trong hệ thống cơ quan thuế.

Cục Thuế thông tin để người dân biết, phòng tránh và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu các đối tượng liên hệ gửi và đòi thanh toán kinh phí giao nhận.

Cục Thuế đồng thời khuyến cáo người dân cần cảnh giác, không thực hiện thanh toán nếu gặp tình huống tương tự, đồng thời thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất.

Bên cạnh đó, cơ quan này cũng đề nghị các bưu cục, đơn vị vận chuyển khi tiếp nhận các phong bì có dấu hiệu bất thường cần phối hợp cung cấp thông tin để xác minh, làm rõ hành vi lừa đảo.

Trước đó, trong một hội nhóm có hàng trăm nghìn thành viên trên mạng xã hội, một người dùng đã đăng tải bài viết cho biết bản thân nhận được công văn thuế gửi qua hình thức SPX, nhận thanh toán hết 80.000 đồng. Người này bảo bưu tá bóc ra kiểm tra thì bên trong là văn bản photo “nhom nhem”.

Người này sau đó yêu cầu bưu tá trả về bưu cục gốc, đồng thời đăng tải hình ảnh và nội dung câu chuyện nhằm cảnh báo tình trạng lừa đảo tới người dùng mạng.