'Cơ hội cuối' để bứt phá chiều cao của trẻ

Không phải là giai đoạn trẻ cao nhanh nhất nhưng 5-10 tuổi lại là thời điểm quyết định để xây dựng nền móng chiều cao trước khi trẻ bước vào dậy thì.

Nhiều phụ huynh thường cho rằng chỉ cần chờ đến tuổi dậy thì, trẻ sẽ tự động cao vượt trội do đây là giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, 5-10 tuổi mới thực sự là "giai đoạn vàng" quan trọng để xây dựng nền tảng chiều cao của trẻ trước khi cơ thể bước vào dậy thì.

Nếu bỏ lỡ khoảng thời gian này, trẻ có thể đánh mất lợi thế tăng trưởng tự nhiên, khiến chiều cao trưởng thành bị hạn chế đáng kể.

"Cơ hội cuối" trước dậy thì

Theo Cleveland Clinic, trong giai đoạn từ sau 5 tuổi đến trước tuổi dậy thì, cơ thể trẻ phát triển tương đối ổn định, trung bình tăng khoảng 5-6 cm mỗi năm. Đây là thời điểm hệ xương dài ra đều đặn, sụn tăng trưởng còn hoạt động mạnh và hormone tăng trưởng (GH) được tiết ra khá ổn định, giúp cơ thể dễ dàng hấp thu dinh dưỡng để phát triển chiều cao.

Khác với suy nghĩ phổ biến, dậy thì không phải lúc thời điểm bắt đầu phát triển chiều cao của trẻ mà là giai đoạn tăng tốc dựa trên nền tảng đã được chuẩn bị từ trước. Nếu trẻ thấp còi, thiếu dưỡng chất hoặc tăng trưởng kém trong giai đoạn tiểu học, "cú bứt phá" ở tuổi dậy thì thường cũng không đạt tối đa.

Khi trẻ bước vào tuổi dậy thì, hormone sinh dục tăng mạnh giúp chiều cao tăng nhanh hơn trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, chính các hormone này cũng thúc đẩy quá trình đóng sụn tăng trưởng ở đầu xương. Khi sụn khép lại hoàn toàn, khả năng phát triển chiều cao gần như chấm dứt.

Điều này đồng nghĩa với việc nếu trẻ không đạt được nền tảng chiều cao tốt trước dậy thì, cơ hội cải thiện sau đó sẽ rất hạn chế. Vì vậy, khoảng thời gian 5-10 tuổi là "cơ hội cuối" để cha mẹ chủ động can thiệp, tối ưu dinh dưỡng, giấc ngủ và vận động nhằm giúp trẻ phát huy tối đa chiều cao tiềm năng.

Cha mẹ chủ động can thiệp, tối ưu dinh dưỡng, giấc ngủ và vận động sẽ giúp trẻ phát triển chiều cao tối ưu khi bước vào tuổi dậy thì.

Yếu tố quyết định trẻ có thể bứt phá chiều cao

Trong giai đoạn 5-10 tuổi, đây chính là thời điểm cha mẹ có thể chủ động tạo nên khác biệt rõ rệt cho tốc độ tăng trưởng của con. Muốn tận dụng tối đa "cửa sổ vàng" trước dậy thì, phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến những yếu tố then chốt dưới đây.

Dinh dưỡng hợp lý

Chiều cao không chỉ phụ thuộc vào gene mà còn chịu ảnh hưởng lớn từ chế độ dinh dưỡng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), dinh dưỡng có thể quyết định tới 20-30% chiều cao. Trẻ cần được bổ sung đầy đủ protein chất lượng cao, canxi, vitamin D, vitamin K2, kẽm, magiê. Thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài có thể làm chậm quá trình tạo xương, giảm mật độ xương và ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ tăng trưởng.

Giấc ngủ sâu

Hormone tăng trưởng tiết ra mạnh nhất khi trẻ ngủ sâu, đặc biệt trong khung giờ trước 23h. Trẻ ngủ muộn, thiếu ngủ hoặc chất lượng giấc ngủ kém có thể ảnh hưởng đến quá trình phát triển chiều cao tự nhiên.

Vận động thường xuyên

Các hoạt động như bơi lội, nhảy dây, bóng rổ, đạp xe có thể giúp tăng cường mật độ xương, kích thích sụn tăng trưởng và cải thiện tư thế.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Điều này giúp theo dõi sự phát triển và phát hiện sớm bất kỳ bất thường nào. Nếu trẻ tăng dưới 4-5 cm/năm, thấp hơn đáng kể so với bạn đồng trang lứa hoặc có dấu hiệu dậy thì sớm, cha mẹ nên đưa trẻ đi kiểm tra chuyên khoa để phát hiện sớm các vấn đề nội tiết hoặc dinh dưỡng.

Trong "giai đoạn vàng" này, cha mẹ nên tránh những sai lầm khiến trẻ giảm cơ hội phát triển chiều cao:

Cho trẻ ăn nhiều nhưng thiếu cân đối dưỡng chất

Lạm dụng đồ ăn nhanh, nước ngọt

Để trẻ thức khuya

Ít vận động.