Từ ngày 22 đến 24/11, người dân sẽ được thưởng thức những màn trình diễn 3D Mapping độc đáo, đẹp mắt trước trụ sở UBND TP.HCM.

UBND TP.HCM cho biết đã thống nhất tổ chức trình chiếu 3D Mapping nghệ thuật nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 tại khu vực trước trụ sở UBND thành phố (số 86 Lê Thánh Tôn) và khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ).

3D Mapping sẽ được trình chiếu trước trụ sở UBND TP.HCM. Ảnh: Anh Tú.

Công tác lắp đặt thiết bị diễn ra từ ngày 18 đến 20/11. Chương trình sơ duyệt ngày 20/11, tổng duyệt ngày 21/11 và trình chiếu chính thức 3D Mapping từ ngày 22 đến 24/11.

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM sẽ chủ trì tổ chức chương trình, chịu trách nhiệm về nội dung và việc vận hành. Sở này chủ động xã hội hóa các hạng mục kỹ thuật như máy chiếu, laser.

Đồng thời, Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp cùng Công ty CP Truyền thông VINAMA và các đơn vị liên quan bảo đảm kinh phí, kỹ thuật và vận hành chương trình tại hai địa điểm.

Văn phòng UBND TP.HCM và Tổng công ty Du lịch Sài Gòn TNHH MTV hỗ trợ địa điểm, phối hợp thi công, dàn dựng các hạng mục kỹ thuật, hệ thống âm thanh, ánh sáng từ ngày 18 đến hết ngày 26/11.

Để phục vụ chương trình, Công an TP.HCM sẽ chốt chặn, điều tiết giao thông tại các giao lộ, không cho xe vào khu vực trước trụ sở UBND thành phố trên đường Lê Thánh Tôn và khu vực trước khách sạn Rex trên đường Nguyễn Huệ từ 17h đến 21h30, trong các ngày 20 đến 24/11.

Trước đó, vào ngày 2/7, TP.HCM đã tổ chức trình chiếu 3D Mapping phía trước trụ sở UBND TP.HCM, mở đầu chuỗi hoạt động chào mừng 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động thu hút hàng ngàn người dân và du khách theo dõi. Đơn vị thực hiện hoạt động trình chiếu 3D Mapping chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác là Công ty VINAMA tiếp tục được Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM lựa chọn tổ chức trình chiếu lần này.